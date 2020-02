Najini mostovi: Robert Korošec je postavni zdravnik Kristjan Bevk

V ponedeljek, 2. marca, na POP TV prihaja nova slovenska serija z izvirnim scenarijem - Najini mostovi. Ljubezenska godba med glavnima likoma Moniko in Kristjanom je postavljena v očarljivo Vipavo. Primorsko ozadje seriji daje prav poseben pridih, ob katerem začutimo nov val svežine.

Robertu je vloga zdravnika zlezla pod kožo. FOTO: Ksaver Šinkar

Najini mostovi na POP TV prvič v ponedeljek 2. marca ob 20. uri.

Robert Korošec bo v novi seriji Najini mostovi prevzel glavno moško vlogo. Prelevil se bo v avanturističnega zdravnika Kristjana Bevka, ki se je v rodno Vipavo iz tujine vrnil po nekaj letih. Kristjan po družinski tragediji, smrti matere, prekine stike z družino, prevzame materin priimek in zapusti domač kraj, da se pridruži organizaciji Zdravniki brez meja. Prav mamina smrt je tista, ki Kristjanu življenje obrne na glavo in spodbudi sovražtvo do brata Roberta, (tega igra Rok Kunaver). Da je zaplet še boljši pa je, ko se Kristjan vrne domov, njegova najstniška ljubezen Monikaporočena prav z Robertom, Kristjanovim bratom, in ima z njim dva otroka.

Ko vloga postane del tebe ... Robert se je pošalil, da je vloga hitro postala del njega. Na predpremieri prvega dela je prisotnim zaupal zabavno anekdoto, ob kateri je dojel, da je vloga res postala del njega: "Dejansko se mi je zgodilo, da sem prišel domov in je gospa padla in si ob tem zlomila nos. Tekel sem k njej in ji začel govoriti tekst, češ saj bo vse v redu, naj nič ne skrbi in da bomo vse uredili. No potem pa sem poklical rešilca, saj ji seveda jaz nisem mogel pomagati."

Na snemanju so igralci uživali v lepotah Vipave in Vipavske doline. FOTO: Miro Majcen

Dodal je, da je vesel, da serija prihaja na male ekrane in da je bilo snemanje zanj enkratna izkušnja: "Ne samo, da sem pridobil veliko snemalnih izkušenj, ampak sem se skozi svoj lik, ki je zdravnik, naučil nekaj malega tudi o medicini. Kristjan je tako večplasten, da ponuja perfektno polje za igralsko raziskovanje. To upam, da bodo videli in doživeli tudi gledalci, ko ga bodo spremljali na poti skozi boleče spomine iz preteklosti, izzive sedanjosti ter pogumne korake proti ... To bomo pa še videli. Skratka, veliko vsega nas čaka. Komaj čakam."

Monika (Maša Grošelj) in Kristjan (Robert Korošec) FOTO: POP TV