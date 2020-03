'V seriji Najini mostovi je igralcem uspela neverjetna prepričljivost'

Dočakali smo dan, ko bomo ob 20. uri na POP TV lahko videli prvo epizodo težko pričakovane nove slovenske serije Najini mostovi. Tik pred začetkom smo se pogovarjali z urednikom serije Dejanom Krupićem, ki nam je povedal, kaj lahko gledalci pričakujejo in kdo soustvarja napeto, zanimivo romantično zgodbo.

Dejan Krupić, urednik nove slovenske serije Najini mostovi FOTO: Aljaž Tepina

Dejana Krupića verjetno najbolj poznate kot člana ekipe, ki je zakrivila uspešnico Pr' Hostar. Poleg tega, da se je podpisal pod scenarij, je zaigral vlogo Matevža. Pri novem projektu Najini mostovi ga sicer ne bomo videli igrati, je pa zelo pomemben člen ekipe, ki soustvarja novo originalno slovensko serijo Najini mostovi. Kot urednik ima zelo odgovorno delo, vse niti drži v rokah. Kaj vse so njegove naloge, pa si preberite v nadaljevanju. Ste urednik nove slovenske serije Najini mostovi, kaj zajema vaša funkcija? Kot urednik originalne slovenske serije Najini mostovi predvsem skrbim za skladnost kreativne vizije in jo tudi pomagam usmerjati. Hkrati sem vezni člen med samo zgodbo, scenarijem in produkcijo. Ko se s scenaristoma pogovorimo, kako bomo v širšem pomenu nadaljevali z zgodbo – torej kakšna bo motivacija likov, razmerja med njimi, čim bolj prepričljivi zapleti – nato preberem scenarije, prilagodim morda še kakšno malenkost in jih posredujem naprej produkciji. V stiku sem s producentom in režiserjem, pogovarjamo se o snemalnih lokacijah, razvoju likov. Kontinuirana komunikacija nam tudi omogoči, da morebitne zaplete hitreje rešimo. Ko epizodo posnamemo in nam jo montažer pošlje, jo nato pregledam in potrdim. Epizoda je nato pripravljena na predvajanje.

Jaka Šuligoj, režiser slovenske serije Najini mostovi. FOTO: Miro Majcen

Gledalci imajo ob novi seriji Najini mostovi visoka pričakovanja. Kaj jim lahko obljubite, da bodo dobili z novo serijo, poleg seveda visokega produkcijskega nivoja? Visok produkcijski nivo pomeni med drugim več dogajanja v sami zgodbi, dodatne snemalne lokacije s tem tudi več eksterierjev, tu so dodelana scenografija in kostumografija, izpiljena osvetlitev kulis v studiu, dinamični razgibani premiki kamere in nadgrajena post produkcija. Tudi v samem pripovedovanju zgodbe smo naredili korak naprej in tako motivacijo likov ter njihovo preteklost uprizorimo s spomini na dogodke, ki so dejansko sprožili celotno sago naših Vipavcev 15 let nazaj. Verjamem, da je bil to za igralce zanimiv izziv, saj smo jih pomladili in jih postavili v leto 2005, ko se je začela zgodba, ki jo pripovedujemo. Na tej točki gre posebna pohvala produkciji za odličen pristop k popotovanju nazaj v času.

Ekipi je pomembno, da pripovedujejo zgodbe, ki se nam dogajajo vsak dan v naših domačih okoljih. FOTO: Miro Majcen

Z našo novo serijo Najini mostovi gledalcem predstavljamo ljubezensko zgodbo naših glavnik likov Kristjana in Monike, postavljeno v prelepo Vipavo, kjer smo se potrudili izkoristiti lepe kotičke tega zapeljivega mesta, v katerem se prepletajo družinski tajkunski posli, iskreno prijateljstvo in alternativni motivi. Glede na to, da je glavni lik Kristjan zdravnik, smo v zgodbo vključili tudi medicinske primere, ki jih bo reševal tedensko s pomočjo zdravstvenega osebja. Vsi liki in zapleti pa bodo aktualni z dogajanjem v naši neposredni bližini. Zelo nam je pomembno, da ustvarjamo domačo slovensko produkcijo in pripovedujemo zgodbe, ki se nam dogajajo vsak dan v naših domačih okoljih.

Ne zamudite serije Najini mostovi, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Koliko ste vpeti v sam scenarij serije? Kdo je tisti, ki odloča, da predčasno, pred koncem serije odstranite kakšen lik? Sam sem precej vpet v scenarij in zgodbo, s scenaristoma Andrejo Virk Žerdin in Boštjanom Tadlom, ki sicer pišeta scenarije, imam redne sestanke, na katerih se pogovarjamo, kako peljati zgodbo naprej. Andreja in Boštjan pilita zaplete in dialoge, skupaj pa določamo osnovne linije zgodb.

Robert Korošec v vlogi Kristjana Bevka in Marijana Brecelj v vlogi dolgoletne vipavske splošne zdravnice Franje FOTO: Miro Majcen

Scenarije nato tudi preberem in jih dokončno potrdim. Kateri lik se poslavlja, določa zgodba sama, če je za zgodbo smiselno in dobro, da lik odide ali se mu zgodi kaj hujšega, bomo skoraj zagotovo zavili v to smer. Lik pa tudi lahko doseže svoj razplet v seriji oz. zaključi svojo zgodbo in odide ali se umakne, včasih se kateremu liku mora kaj zgoditi, da lahko potem drugi lik čustveno reagira in stori določene stvari, ki potisnejo zgodbo naprej. Odločitev za takšne primere nikoli ni osebna, vedno le v dobrobit zgodbe. Kaj je ključ za uspešno zgodbo? Ključ do uspeha je zagotovo glavna ideja za zgodbo, ki bo prepričala gledalce, da ji bodo verjeli in se z njo tudi poistovetili. Pri tem so seveda pomembni vsi dejavniki; od tega, da scenarij tej zgodbi sledi s postavitvijo v naš prostor in kulturno okolje, s tem, da vključuje vsakodnevne izkušnje, ter obsega vrednotni sistem, ki je blizu vsakemu od nas. Temu seveda sledi ustrezen izbor igralske ekipe, ki bo oživela like in prepričala gledalke in gledalce. Scenografija, kulisa dogajanja, montaža pa vse te elemente dopolnijo.

Pred snemanjem igralci na hitro obnovijo še tekst. FOTO: Miro Majcen

Kateri lik (če seveda gledava scenarij) vam je do zdaj najbolj zanimiv, prepričljiv in zakaj? Težko je izpostaviti en sam lik, saj gre za odnos in dinamiko med njimi, ki tvorijo celoto in prispevajo k nadaljevanju serije, k razburljivosti dogajanja in temu, da v tem uživamo tudi gledalci. V seriji Najini mostovi je likom, oziroma igralcem (smeh) uspela neverjetna prepričljivost in vsak je v zgodbo vdahnil svoj slikovit karakter. Ste že pomislili, da bi si dodelili kakšno manjšo vlogo? Dejansko sem res pomislil in sem naletel na vlogo, ki me je pritegnila. Morda pa res kdaj v prihodnosti, kdo ve (smeh).

Glavna igralca serije Najini mostovi sta Maša Grošelj in Robert Korošec. FOTO: Ana Gregorič

Koliko časa potrebujete, da najdete ustrezne igralce za zgodbo. Kakšne priprave potekajo pred začetkom snemanja prve epizode? O igralcih skupaj s produkcijo Perfo začnemo razmišljati, ko dokončno razvijemo like in smo že precej naprej v sami zgodbi, torej imamo že nekaj napisanih scenarijev in si lahko že dobro predstavljamo njihov karakter. Z iskanjem začnemo čim prej, da lahko uskladimo obveznosti igralcev z njihovimi projekti, delom v gledališču, željami in njihovimi igralskimi preferencami. Ko imamo dokončno sestavljen ansambel igralcev, dobijo scenarije in čim prej začnejo delo z režiserjem in vajami za snemanje. Urnik igralcev je precej intenziven, velikokrat to pomeni, da so njihove obveznosti razporejene čez ves dan. Pri tem neizmerno spoštujem njihovo profesionalnost in pripravljenost na delo. Kako naj bi bil njihov lik videti, pa že vnaprej uskladimo s kostumografijo in 'hair and makeup' sektorji.

Na snemanju serije Najini mostovi. FOTO: Miro Majcen

Koliko članov ekipe soustvarja serijo Najini mostovi? Na koliko različnih lokacijah snemate eksterierje in koliko različnih setov je postavljenih? V ustvarjanje serije je vključena velika ekipa, samo v produkciji je tako približno trideset ljudi, k temu je treba prišteti seveda še vse igralce in statiste. Za potrebe serije Najini mostovi uporabljamo studio, ki ima dvajset kulis, torej dvajset različnih lokacij. Veliko je tudi zunanjih lokacij, tistih, ki so v seriji bolj izpostavljene, je nekaj čez dvajset.