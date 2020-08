Napeto nadaljevanje, polno ljubezenskih pretresov in skrivnostnih zapletov

Maša Grošelj ob nadaljevanju serije dodaja: " Z vsako epizodo, ki jo potem igralci spremljamo skupaj z našimi gledalci, se spominjamo, kako je potekalo snemanje posameznega prizora. Lahko rečem, da komaj čakam, da bom znova v tej vlogi obujanja spominov na produkcijski proces in na kolege, s katerimi smo ustvarjali serijo Najini mostovi. Za Moniko se pravzaprav ob tem nadaljevanju zgodba začne vse bolj zapletati, ne samo v odnosu do Kristjana, ki bo vedno bolj spoznaval širšo plat zgodbe, zaradi katere je zapustil Vipavo, temveč tudi v tem, da je vse bolj primorana ostajati v krempljih družine Furlan. Kaj sledi v nadaljevanju, pa seveda prepuščam gledalkam in gledalcem, ki jim bomo s prigodami in slikovito pokrajino že jeseni krajšali večere."

Glavna igralca Maša Grošelj in Robert Korošec , ki upodabljata izgubljeno ljubezen likov Monike Furlan in Kristjana Bevka, razkrivata, kaj lahko pričakujemo ob nadaljevanju serije.

Gledalke in gledalci si za osvežitev napetega dogajanja v seriji Najini mostovi vse do sedaj predvajane epizode lahko pogledajo v videoteki na zahtevo VOYO.

Robert Korošecob prihajajoči jeseni veselja ne skriva:"Komaj že čakam, da gledalci vidijo nadaljevanje in verjamem, da tudi oni. Odzivi so bili fenomenalni in prepričan sem, da bodo jeseni vsi preklopili na POP TV ter da so v tem vmesnem času še koga navdušili, da nas gleda. Sploh, ker nas čaka še zanimivejše, bolj napeto in dramatično nadaljevanje. Skratka, čas je za Najine mostove!"

Spomnimo, da se glavni junak serije Kristjan Bevk po dolgih letih odsotnosti vrne v rojstni kraj, v cvetočo Vipavsko dolino številnih mostov, kjer ne uide zapleteni družinski drami, nepozabljeni mladostniški ljubezni in gorečim skrivnostim preteklosti. Kaj bo prineslo napeto nadaljevanje, bodo gledalke in gledalci na POP TV spremljali znova jeseni.