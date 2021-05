Nina Ivanič uživala na morju, Jernej Kuntner na belih strminah

Prvomajske počitnice so tisti čas v letu, ko si marsikdo privošči večdnevni pobeg do morja, hribov ali smučišča. Tokrat sta si baterije polnila tudi igralca priljubljene slovenske serije Najini mostovi, Nina IvaničinJernej Kuntner.

Nina, ki je lani novembra za naš portal spregovorila o prebolevanju covida-19, se je v preteklem tednu mudila pri naših sosedih, in sicer je z družino za nekaj dni pobegnila na Cres in Mali Lošinj, kjer je tudi pogumno zaplavala, kljub nizkim temperaturam. Čeprav je bilo vreme nekoliko muhasto, ji to ni vzelo dobre volje. S svojimi sledilci je delila morski utrinek in zapisala: "Pa kaj pol, če je oblačno. Jaz sem srečna, samo da sem na morju."