Nina Ivanič zbolela za covidom: Ta virus te prisili, da obležiš

Za covidom-19 je najprej zbolel Ninin mož Matjaž , ki se je okužil v službi. "Ko sem izvedela, da je moj mož pozitiven na novi koronavirus, sem vedela, da je samo še vprašanje časa, kdaj bom zbolela tudi sama. In tako je tudi bilo. V ponedeljek (9. novembra) sem začutila, da me v pljučih peče, tak čuden občutek je bil, naslednji dan sem se že slabo počutila, iz ure in ure je bilo slabše, dobila sem vročino, v prsih me je peklo. V torek je nato dobil vročino še starejši sin Luka, ki se je tudi slabo počutil, v sredo pa še njegov brat Miha. Tako da smo vsi obležali in po enem tednu smo še vedno brez energije," za 24ur.com pove Nina, ki doda, da se je vmes dva dni resnično slabo počutila.

Nina Ivanič , ki navdušuje v vlogi simpatične Dragice v seriji Najini mostovi na POP TV, nam je zaupala, kje se je okužila, kakšne simptome je imela in kako je bolezen vplivala na njeno delo in počutje.

"Tretji in četrti dan me je zelo zvilo. Imela sem visoko vročino, in sicer 38,7. Zelo me je bolela glava, komaj sem prišla do stranišča, občutek sem imela, kot da mi plavajo možgani. Nisem imela nobene dihalne stiske, da bi potrebovala bolniško oskrbo, ampak res sem se počutila zelo slabo. Niti spati nisem mogla, ker me je vse bolelo, glava, zatilje."

Vročina je nato padla na 37,5, ampak vročina ni bila tista, ki jo je najbolj motila, pač pa čudno počutje in neprijeten občutek v glavi. "Vsi v družini smo izgubili vonj, okus. Nimaš apetita, vseeno ti je, kaj ješ, ker ničesar ne okusiš. Po simptomih bi jo primerjala z gripo, ampak je vseeno drugače. Nimaš moči, si brez energije. Ta virus te prisili, da obležiš. Po nekaj dneh sem želela skuhati čaj za vso družino in sem bila po tej dejavnosti tako zelo utrujena ... Ves čas bi samo počival, ležal, ker si tako povožen. Ker pri kakšnih prejšnjih virozah ali hujših prehladnih obolenjih vzameš zdravila, pa si že po enem dnevu boljše, greš v službo ali v gledališče na vajo. Pri tem virusu pa ne tega ne moreš."