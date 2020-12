Nov lik, ki bo razburkal dogajanje v Najinih mostovih

Ne zamudite napetega dogajanja v Najinih mostovih, saj so na sporedu še zadnje epizode te sezone.

Čustvenim pretresom v slovenski seriji Najini mostovini videti konca. Ko sta se Kristjan in Monika končno spet zbližala in odločila, da se bosta borila za svojo ljubezen, je s svojimi spletkami vmes posegel Kristjanov brat in Monikin mož Robert ter jo poslal na zdravljenje v Švico.

Ko se je Monika končno vrnila v Vipavo, je Kristjan spet začel dvomiti v njeno ljubezen. Kristjan in Monika se trenutno malo manj ukvarjata s svojimi čustvi in svoj čas posvečata skupnemu cilju – razkrinkati umazane posle Baronovih. Zato se Monika obrne na pomoč k svojemu sošolcu s fakultete Sandiju Sircu, ki ga igra mladi igralec Matic Valič, sin Aleša Valiča, ki tudi nastopa v seriji.