Oblikovalka maske o Najinih mostovih: Skrbimo za dobro počutje igralcev

Pomemben del ustvarjanja serije Najini mostovi so tudi vsi ustvarjalci v zaodrju, ki igralce pripravijo na snemanje in jih prelevijo v njihove like. Poleg kostumografije so pomembni tudi oblikovalci mask ter maskerji, več o svojem delu na snemalnem setu je za naš portal povedala Anita Ferčak.

Kaj so prvi koraki, ki jih na snemalnem setu opravi oblikovalec maske? Moji prvi koraki pri oblikovanju maske so videti tako, da najprej dobim scenarij, kjer so liki že nekoliko izoblikovani. Potem gre ta scenarij naprej k režiserju, ki določi igralce, ki ustrezajo karakterju likov. Nato smo na vrsti oblikovalci, ki sooblikujemo like, ki se prilegajo scenariju. Vse je odvisno tudi od vsakega lika posebej. Nekateri spadajo med bogatejše, drugi med revnejše družine. Na primer reševalec Domen nima veliko denarja, zato so tudi ličila temu primerna, tako kot kostumi.

icon-expand FOTO: Ksaver Šinkar icon-chevron-left icon-chevron-right

Kako pa ste se lotili preobrazbe glavnega para igralcev? Lik Monike je v osnovi preprosto dekle, ki se je poročilo v višji sloj in sedaj spada med elito Vipavske doline, zato so njena ličila bolj poudarjena, vseeno pa deluje preprosto in pristno. Tukaj pa je pomembna še starost. Maša Grošelj je precej mlada, v seriji pa igra mamo, zato smo jo morali narediti nekoliko starejšo. To se vse lahko uredi z ličili in pričesko. Podobno je tudi pri Kristjanu, ker jeRobert Korošec prav tako mlajši. Lik Kristjana se skozi zgodbo razvija, sprva pride iz Afrike, nato postane ugleden zdravnik, temu mora biti primerna tudi maska. Bi izpostavili še kakšen lik, ki je zanimiv za vaše delo? Tukaj je še lik Tine Gorenjak, kjer so pomembna močna ličila. Je ženska, ki ve, kaj hoče. Ve, kaj doseže s svojimi čari. Močna šminka, poudarjene oči, tudi primerna pričeska, dodali smo ji še lasne podaljške, da je še bolj privlačna. Prav tako je pomemben kostum z dekoltejem. Zanimivi sta tudi Dragica in Ksenija. Prva je medicinska sestra, oddaljiti pa smo se morali od vseh vlog do zdaj, ki jih je imelaNina Ivanič, zato smo ji dodali kodre. Ksenija je iz bogate družine in ima italijanski pridih. Še vedno je urejena, ima malo ličil, a je gospa, ki se zna urediti, hkrati pa dela v vinogradu in obvlada fizična dela. Lik, ki izstopa, je tudi Lovro, ki je sprva dolgolasi metalec, ki se počasi prelevi. Kakšen je vaš delovnik?

Imate maskerji še kakšno pomembno vlogo poleg standardnih priprav igralcev na njihove vloge? Vedno se moramo prilagajati scenariju, ker le redko epizode snemamo po vrstnem redu. Da je delo še bolj zabavno, da ni samo ličenje in oblikovanje pričesk, so tu še posebni učinki, kot so vse rane, kri, vsa protetika, ki jih je bilo veliko v Najinih mostovih. Ker nimamo posameznega človeka, ki bi se ukvarjal le s temi učinki, to opravimo maskerji. Za primer je Lovro, ki se je v preteklosti poškodoval. Vse mora biti videti pristno. Serija Najini mostovi bo na sporedu od ponedeljka do srede, ob 20. uri, prvič že v ponedeljek, 31. avgusta. Gledalke in gledalci si za osvežitev napetega dogajanja v seriji Najini mostovivse do zdaj predvajane epizode lahko pogledajo v videoteki na zahtevo VOYO.