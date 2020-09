Po pol leta znova na odru: Res je lepo opravljati svoj posel

Nina Ivanič, Rok Kunaver in Jernej Kuntner, ki jih lahko spremljate v slovenski seriji Najini mostovi, so po šestih mesecih končno spet stali na gledališkem odru. Čeprav so zaradi koronavirusa imeli polletni odmor, treme niso imeli in so hvaležni, ker lahko svoj poklic spet opravljajo.

Gledališka predstava Tajno društvo PGCje bila v Lutkovnem gledališču Ljubljanskem premierno uprizorjena že oktobra 2016. S priljubljenim in znamenitim tajnim društvom Pingoclavulusom oziroma krajše PGC-jem so odraščale različne generacije otrok. V predstavi nastopajo tudi Nina Ivanič, Rok Kunaver in Jernej Kuntner, ki jih gledalci POP TV-ja lahko spremljajo od ponedeljka do srede ob 20. uri v priljubljeni seriji Najini mostovi.

Potem ko se je družabno življenje 12. marca v Sloveniji ustavilo zaradi izbruha pandemije covida-19, so se zaprla tudi gledališka vrata. Nina, Rok in Jernej so tako šele po dolgih šestih mesecih znova stopili na gledališke deske in se s predstavo Tajno društvo PGC odpravili na gostovanje po Sloveniji.

"Po skoraj polletni odsotnosti z odra sem občutil srečo. Srečo, da mi nihče in nič več ne preprečuje opravljati mojega poslanstva. To je podajanje vsebine skozi like, ki jih ustvarim, pa naj bo vsebina smešna, žalostna, dolgočasna, resnična ali kakršna koli že. Treme, tiste negativne, pri vseh svojih izkušnjah nimam že nekaj časa. Tista vznemirljiva trema, tista, ki te pa vsakič prižene na oder, tudi če si utrujen, poškodovan ali kakor koli že razpoložen, pa je bila prisotna, saj ta mora biti. Če pa kdaj ta izzveni, pa tudi na oder ne bom šel več (nasmeh)," je za 24ur.com povedal Rok Kunaver.

Čeprav je bil odmor od gledališča dolg, priznana igralka Nina Ivanič ni čutila nobene treme: "To je bila prva odigrana predstava po 12. marcu. Seveda smo bili igralci, ki smo kot kolegi tudi v zelo dobrih odnosih, navdušeni. Komaj smo čakali, da se spet vidimo, pogovorimo in združimo v delovnem procesu. Pozitivna energija je kar 'špricala'! O tremi pa ne duha ne sluha."

Medtem ko Jernej Kuntner pravi, da z ljubeznijo opravlja svoj igralski poklic: "Po pol leta sem imel prvo predstavo. Tudi prvo gostovanje. S tako ljubeznijo, kot sem šel na to predstavo Tajno društvo PGC, sem šel kam samo nekajkrat v življenju. Res je lepo opravljati svoj posel. Z ljubeznijo. Brez treme. S hvaležnostjo. Bodimo odgovorni glede covida-19, da bomo lahko vsi opravljali svoja dela. To je dolžnost in pravica."