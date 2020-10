Poljub, ki smo ga v Najinih mostovih nestrpno čakali

V napeti slovenski seriji Najini mostovi bodo tudi med glavnima junakoma zgodbe začele preskakovati ljubezenske iskrice. Kristjan in Monika še vedno bedita ob Franjini postelji, užaloščeni Kristjan pa se naglas sprašuje, ali je po očetu podedoval kaj pokvarjenosti. Monika ga bodri, da so njegovi dvomi popolnoma odveč. Med pogovorom beseda nanese tudi na dogodke iz preteklosti, na Lovrovo nesrečo in njuno nesrečno ljubezensko zvezo, za katero Kristjan krivi sebe. Bolečina ju znova združi in oba si bosta končno dovolita, da čustva, ki sta jih vsa ta leta zadržala v sebi, znova pridejo na dan.

Spremljajte romantično zgodbo, ki bo iz epizode v epizodo postregla z zanimivim in pestrim dogajanjem.