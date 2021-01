Predpremiera zaključne sezone Najinih mostov ekskluzivno na VOYO

Že 4. februarja si bodo oboževalke in oboževalci priljubljene slovenske originalne serije lahko ogledali nove epizode zaključne sezone na VOYO. Nadaljevanje bo prineslo razplet na poslovnem področju, nova ljubezenska vprašanja, v ospredje pa je postavljen pomen družine.

Spomnimo, da je zaključek druge sezone prinesel preobrat na strani razporeditve moči, Baroni le niso tako nedotakljivi, kakor se je zdelo na začetku. Kristjan je končno dognal, da ga je Monika s svojimi dejanji in pobegom želela zgolj zaščititi. Bo to končno lahko priložnost, da si izpovesta ljubezen? Kaj bodo v dogajanje tretje sezone prinesli novi liki in kaj nova razkritja? Gledalke in gledalci si bodo lahko od 4. februarja na VOYO vsak dan ekskluzivno ogledali novo epizodo serije Najini mostovi. VOYO s tem razširja svojo paleto naročniške in uporabniške ponudbe. Blaž Bezek, vodja storitve VOYO, izpostavlja: "VOYO kot lokalni ponudnik premium televizijskih serij, šovov in oddaj letos pripravlja ogromno novosti in presenečenj. Pripravljamo 6 novih originalnih serij z najelitnejšo slovensko igralsko zasedbo, ekskluzivne predpremiere POP produkcije in vrsto zabavnih šovov ter serij tuje produkcije, sinhronizirane risanke za najmlajše ter športne novosti. VOYO je premium storitev videa na zahtevo, dosegljiva kjerkoli in kadarkoli, brez oglasov." In kaj prinaša nadaljevanje zgodbe v seriji Najini mostovi, ki bo predpremierno na voljo na VOYO? Nadaljevanje bo prineslo razplet na poslovnem področju, nova ljubezenska vprašanja, v ospredje pa je postavljen pomen družine. Našim junakom se bodo v zgodbo pomešali tudi novi liki.

Dr. Bevk pred pomembno odločitvijo. Bo zmagala ljubezen? Robert Korošec, ki upodablja glavnega junaka dr. Kristjana Bevka, ob pričetku tretje sezone izpostavlja: "Dr. Bevk se vrača ravno ob pravem času, v pravem trenutku, in verjamem, da ga gledalke in gledalci že zelo pogrešajo. Zaključek druge sezone je prinesel pomembno vprašanje, kje stoji Kristjanovo srce, in ga postavil pred to, da prevzame odgovornost do svoje preteklosti in prihodnosti. Ga bo to zbližalo ali še dodatno oddaljilo od Monike, ljubezni njegovega življenja, pa bodo gledalke in gledalci izvedeli že zelo kmalu. Vesel sem, da se z ekipo predpremierno na VOYO vračamo v življenje. V Vipavi se nam bodo pridružili novi liki, ki bodo prav tako želeli priti resnici do dna, in nove odločitve, ki jih bodo naši junaki morali sprejeti. Kako jim bo pri tem šlo, pa vabim vse oboževalke in oboževalce serije, da se prepričajo sami."

icon-expand 4. februarja si bodo lahko oboževalke in oboževalci serije Najini mostovi na VOYO ogledali nove epizode zaključne sezone. FOTO: POP TV

Maša Grošelj, ki upodablja pogumno Moniko Furlan, ob tem dodaja: "Lik Monike se je iz sezone v sezono vse bolj opogumljal in njen čut za pravičnost in odgovornost je prihajal vse bolj v ospredje, do trenutka, ko povsem prevzame vajeti in niti v svoje roke. Na to sem v seriji ves čas čakala tudi sama. V tretji sezoni se nam tako obeta še veliko preobratov, te bodo povzročili tudi novi liki, ki se pridružujejo ekipi. Verjamem, da gledalci komaj čakajo na ljubezenski razplet med glavnima junakoma, česar seveda v tem trenutku ne smem razkrivati. Povem pa lahko, da pot do resnice vsekakor ne bo enostavna. Moniko čakajo težke odločitve, še težja borba za njene otroke in raziskovalna pot, da se skupaj z ostalimi dokoplje do končne pravice." V četrtek, 4. februarja, bo zaključna sezona na voljo za ogled uporabnikom VOYO. Prav tam bodo vsak dan na voljo nove epizode, v katerih se bosta glavna junaka borila za ljubezen in pravičnost. Zamujene epizode preteklih dveh sezon vas ravno tako čakajo na VOYO.