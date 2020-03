'Presrečna, da sem odkrila to lepo mestece Vipavo'

"Igram Ksenijo, žensko srednjih let, ki je razpeta med družino in poslom. Je uspešna vinarka, skrbna mama … Več pa ne smem izdati (nasmeh)," je bila o svoji vlogi nekoliko skrivnostna Helena Peršuh, ki igra Ksenijo Jug. Njen mož v seriji je Boris Jug (Jernej Kuntner), poslanec državnega zbora in uspešen vinogradnik ter vinar. Ob aktivnejšemu vstopu v svet politike je vinarski posel prepusti ženi, ki pa jo jezi, da se Boris pusti manipulirati Ivanu, s katerim imata pod mizo kar nekaj umazanih poslov. Ksenija in Boris imata tudi hčerko Tanjo Jug (Anuša Kodelja), diplomantko fakultete za šport, uspešno in samozavestno žensko.