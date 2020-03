Pri fantih je priljubljena, dekleta pa v njej vidijo konkurenco

V novi zgodbi slovenske izvirne serije Najini mostovi že švigajo iskrice ljubezni. Te sta zanetila zdravnik Kristjan Bevk in vipavsko dekle Tanja Jug, ki jo igra mlada Anuša Kodelja.

Anuša Kodelja v seriji Najini mostovi igra Tanjo Jug. FOTO: POP TV

Anuša Kodeljaigra 25-letno edinko Tanjo Jug, diplomantko fakultete za šport, uspešno in samozavestno žensko. Ob Kristjanovi vrnitvi v Vipavo se kljub prvotnemu nasprotovanju svoje mame vanj zaljubi. "Tanja je po duši športnica, ki obožuje tek in plezanje. Tanja se zna pred starši postaviti zase. Pri fantih je bolj priljubljena, pri dekletih pa manj (nasmeh). Všeč so ji fantje, še posebej domačini (nasmeh)," je za 24ur.com o liku povedala simpatična Anuša, ki prihaja iz Vipave. V nasprotju s svojimi igralskimi kolegi – Jernej Kuntner, Robert Korošecin Nina Ivanič – nima veliko izkušenj pred televizijskimi kamerami, a se je s celotno ekipo hitro ujela.

Družina Jug: Ksenija Jug (Helena Peršuh), Boris Jug (Jernej Kuntner) in Tanja Jug (Anuša Kodelja) FOTO: Ksaver Šinkar

V zgodbi sta njena starša Ksenija (Helena Peršuh) in Boris Jug (Jernej Kuntner). Oče Boris je poslanec državnega zbora in uspešen vinogradnik ter vinar. Ob aktivnejšemu vstopu v svet politike vinarski posel prepusti ženi Kseniji, ki je zelo predana žena in mati. Iskreno ljubi svojega moža, jezi pa jo, da se Boris pusti manipulirati Ivanu, s katerim imata pod mizo kar nekaj umazanih poslov.

"Že na vajah smo hitro ustvarili občutek družine, veliko se tudi šalimo ... V bistvu je težje odigrati prizore, kjer se ne maramo in smo jezni drug na drugega," prizna mlada igralka. Domen zagret za Tanjo, ona pa vidi samo Kristjan Monika ne more pozabiti na to, kar je videla. Ivan se seli nazaj domov. Ksenija prigovarja Domnu, naj ne izgubi upanja glede Tanje. Ivan se zvito obrne na Valerijo, da mu pomaga vzpostaviti stik s Kristjanom. Ivan Robertu pove, da morata pripraviti javno predstavitev projekta, Robert pa je zaskrbljen zaradi ponarejenega podpisa. Milan in novinar predstavita zaskrbljujoče dokumente o tveganostii Baronovih gradbišč. Franjini izvidi so izredno zaskrbljujoči.