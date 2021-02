Robert Korošec: O najinih projektih se z Nino pogovarjava in si svetujeva

Ekskluzivno na VOYO si že lahko ogledate nove epizode zaključne sezone Najinih mostov. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z glavnim igralcem serije Robertom Korošcem, ki nam je zaupal, kaj prinaša nadaljevanje serije, kakšen tip gledalca je in kako na njegovo delo gleda izbranka, tudi igralka, Nina Rakovec.

icon-expand Robert Korošec se vrača v vlogi zdravnika Kristjana Bevka. FOTO: Ana Gregorič

Zaključek druge sezone Najinih mostov je prinesel kar nekaj preobratov in pustil še kar nekaj nerazrešenih vprašanj. Kristjan Bevk, ki ga igra Robert Korošec, je končno dognal, da ga je Monika (Maša Grošelj) s svojimi dejanji in pobegom želela zgolj zaščititi. Bo to končno lahko priložnost, da si izpovesta čustva in da njuna ljubezen končno zaživi? Kaj bodo v dogajanje tretje sezone prinesli novi liki in kaj nova razkritja? Brez skrbi, dobili boste vse odgovore na vaša vprašanja. Glavni igralec serije Robert Korošec obljublja, da bo zadnja sezona zelo razgibana. V nadaljevanju si preberite, kaj nam je zaupal o svojih navadah gledanja serij, kako se sooča z epidemijo in o tem, da že skoraj eno leto ni stal na odru ...

icon-expand Le kakšen bo razplet Mašine in Kristjanove ljubezni? FOTO: Ana Gregorič

Kaj lahko gledalci pričakujejo v nadaljevanju serijeNajini mostovi? Veliko preobratov in napetih prizorov. Mislim, da je tretja sezona zelo razgibana in bo držala gledalce pred ekrani vsako minuto. Nerazrešenih stvari je še ogromno in gledalci lahko pričakujejo odgovore. Ampak pot do tja bo pa še zelo zanimiva. Kakšen tip gledalca ste: serijo radi pogledate na mah ali si razdelite epizode, da jih prehitro ne zmanjka? Ko sva bila z Nino (Rakovec) še brez otrok, sva velikokrat pogledala vse na mah. Zdaj pa po eni epizodi postaneva hitro utrujena in si bolj porazdeliva epizode. Vsakič, ko kdo spi, ena epizoda (nasmeh).

Ste si pogledali kakšno epizodo Najinih mostov v družbi svoje izbranke Nine? Kako je pokomentirala vaše delo? Seveda, Nina je ogromno posnela v svoji karieri in mi zmeraj svetuje ter pomaga. Je pa to nekaj vzajemnega, kar pomeni, da se o najinih projektih pogovarjava in si svetujeva, ko kdo od naju potrebuje kakšen izhod iz slepe ulice. Tudi Najine mostove sva pogledala skupaj in je bila zadovoljna z mojim delom.

icon-expand Robert Korošec in Nina Rakovec FOTO: osebni arhiv

V seriji igrate zdravnika. Se je vaše mnenje glede tega poklica med epidemijo spremenilo? Poklic, ki sem ga že ob začetku snemanja dojemal kot enega bolj pomembnih za družbo, je postal samo še pomembnejši skozi epidemijo. Velik poklon vsem, ki se borijo z epidemijo v zdravstvu. Ste samozaposleni v kulturi. Kdaj ste nazadnje stali na odru? Kako močno pogrešate gledališke deske? Pogrešam seveda, to je moj poklic. Nazadnje sem igral v predstavi marca 2020. To se mi zdi grozno. Kako se spopadate s to epidemijo? Ste si mogoče našli kakšen nov hobi, izziv? So vzponi in padci, ampak na srečo imamo doma zdravo celico, kjer se vedno lahko pomirimo ter optimistično gledamo naprej. Res sem našel nov hobi, kupil sem namreč cestno kolo. Spet sem odkril kitaro in zdaj nekaj ustvarjam. Ne vem, mogoče bo kdaj ugledalo luč sveta (nasmeh).

icon-expand Robert Korošec z družino FOTO: osebni arhiv

Pred enim letom si verjetno niste mislili, da boste imeli toliko prostega časa. Kako ga preživljate? Z družino. Poskušamo si obogatiti skupen čas ter uživati skupaj. Vas skrbi za kariero, prihodnost? Seveda, skrb je prisotna vsakič, ko pomislim na kariero. Prihodnost se mi za zdaj žal ne zdi preveč svetla, ampak vseeno verjamem, da se bo vse postavilo na svoje mesto. Prva stvar, ki jo boste naredili, ko bo konec lockdowna? Verjetno bomo pobegnili na našo skrivno lokacijo. Danes, 4. februarja, je zaključna sezona Najinih mostov na voljo na ogled uporabnikom VOYO. Prav tam bodo vsak dan na voljo nove epizode, v katerih se bosta glavna junaka Monika in Kristjan borila za ljubezen in pravičnost. Zamujene epizode preteklih dveh sezon vas že čakajo na VOYO.