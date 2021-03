Robert Korošec iz Najinih mostov v videospotu Nike Zorjan

Robert Korošec , ki ga v slovenski uspešnici Najini mostovi lahko spremljamo v vlogi Kristjana Bevka, čigar hobi je plezanje, je v svojem poklicu navajen odigrati marsikatero vlogo – pa naj bo to gledališki Hamlet ali televizijski zdravnik Bevk. No, tokrat pa ga bomo v prihajajočem videospotu Nike Zorjan , ki bo izšel naslednji teden, videli v povsem drugačni vlogi.

"Zgodba je zelo emotivna. Z veseljem sem se odzval in vesel sem, da je bilo tako, ker gre za uigrano ekipo, ki dela dobro in ob tem uživa. Pesem je popolna za to zgodbo in obratno, polna čustev," za 24ur.com pove Robert, ki za zdaj ostaja še nekoliko skrivnost v kakšni vlogi se bo tokrat pojavil.