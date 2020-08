Robinzonske počitnice zvezdnika Najinih mostov z novim članom družine

Robert Korošec in njegova izbranka Nina Rakovec ter njuna otroka Lejla in Oliver uživajo na poletnem dopustu v Dalmaciji. Štiričlanski družinici sta se pridružila tudi pasja kosmatinca, ki popestrita njihov vsakdan.

Novi družinski član sliši na ime Balu in je, tako kot Kasper, ime dobil po risanki, in sicer po medvedu iz risanke Knjiga o džungli. Robert nam je zaupal, da pasja prijatelja z njimi neizmerno uživata na dopustu.

"Na dopustu sta super in čisto nič zahtevna. Je pa res, da ju bomo morali navaditi na civilizirano pasje življenje, ko pridemo nazaj, ker smo na 'robinzon' oddihu in smo vsi precej svobodni. No, vsi se bomo morali navaditi nazaj na običajni življenjski slog. Smo pa prava ekipa in super sodelujemo, vseh nas šest," je za 24ur.com povedal Robert, ki bo po napornih snemanjih poletne dni izkoristil predvsem za počitek, jeseni pa se kot Kristjan Bevk vrača na televizijske zaslone.