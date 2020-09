Rok Kunaver presenetil z novim videzom: brada ostaja

Slovenski igralec Rok Kunaver, ki ga lahko spremljate v seriji Najini mostovi, se je odločil za spremembo. Na začetku si je puščal brke in brado bolj iz lenobe, zdaj pa mu novi videz pride še kako prav, saj kot nalašč ustreza njegovemu novemu projektu.

icon-expand Rok Kunaver v seriji Najini mostovi igra urejenega in elegantnega poslovneža Roberta. FOTO: Ksaver Šinkar

"Začelo se je s tem, da se mi ni ljubilo obriti, ker se mi za spremembo ni bilo treba, saj so bila snemanja in predstave ustavljene zaradi koronavirusa. Nato pa so me ljudje spraševali, zakaj za vraga se ne obrijem in sem jim v šali dejal, da sem pustil brado zaradi nove gledališke vloge (nasmeh). Ker pa je v vsaki šali tudi nekaj resnice, je postala brada režiserju nove predstave za mladino in odrasle Primožu Ekartu všeč, saj zelo paše na vlogo, ki jo v predstavi igram. Zato sem se odločil brado kar obdržati. Sicer pa prihaja zima in me brada že zdaj lepo greje (nasmeh)," je za 24ur.com o novem videzu povedalRok Kunaver, ki ga že v tem tednu, natančneje 24. septembra, čaka premiera nove predstave Rumena Luna.

icon-expand Rok Kunaver se je odločil, da bo brado obdržal, saj se odlično zlije z njegovo novo gledališko vlogo. FOTO: osebni arhiv

Ni skrivnost, da je Rok velik ljubitelj adrenalina in motociklizma. "Sem velik ljubitelj motorjev, predvsem pa sem velik ljubitelj tega, kar meni motor zagotavlja in nudi in to je svoboda, sprostitev in čas zase. Najdaljša pot, ki sem jo opravil, je bila dolga nekaj čez 3000 kilometrov, pot me je vodila skozi sosednjo Italijo in potem s trajektom čez Jadransko morje in po sosednji Hrvaški nazaj v slovenski raj. Letos sem kilometre nabiral predvsem po Sloveniji. Priznam, da je letošnje leto, verjetno tudi zaradi virusa in situacije ter povečanja drugih obveznosti (snemanje, družina), leto z najmanj nabranimi kilometri."

Motorji pa niso njegova edina ljubezen. S svojo izbranko Natalijo Gros si delita tudi strast do plezanja. "Ljubiteljsko sem začel plezati, še preden sem spoznal Natalijo." "Za ta šport me je navdušil moj dobri prijatelj Miha, verjetno pa je bil to eden izmed veznih členov med nama z Natalijo že v samem začetku. Če sem jaz nanjo prenesel ljubezen do motorjev? To pa ne (nasmeh). Morda je zaradi mene le še bolj pozorna in razumevajoča do motorjev in motoristov na cesti," iskreno prizna.

icon-expand Za plezanje ga je navdušil prijatelj Miha. FOTO: osebni arhiv

Roka lahko trenutno spremljate v seriji Najini mostovi, ljubitelji teatra pa ga boste kmalu spet videli na gledaliških deskah. Pravi, da se vsake nove gledališke sezone veseli kot majhen otrok, saj je nastopati v gledališču njegovo delo, življenjsko poslanstvo. In kakšne vloge ga čakajo v letošnji sezoni? "Okvirno je program Lutkovnega gledališča Ljubljana sestavljen, ampak zaradi hektičnih razmer, ki vladajo na področju kulture, večinoma gledališča delajo iz meseca v mesec in stvari (še) niso jasne, tako da žal ne morem povedati kaj več. Z veseljem pa lahko povem, da imamo 24. septembra v produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana premiero predstave za mladino in odrasle, Rumena luna, v režiji Primoža Ekarta. V predstavi se lotevam vloge introvertiranega samotarja, po imenu Frenk in moram reči, da mi je vloga v velik izziv, saj sem jaz popolnoma drugačen. Za celotno igralsko ekipo je zdaj že nekaj mesecev priprav in študija vloge, kako pa bo vse skupaj izpadlo, pa vas vabim, da pridete pogledat predstavo in presodite sami."