Rok Kunaver v vlogi zlobnega brata: Imam že prve bojne rane

Rok Kunaver se je branja scenarija lotil z veseljem in entuziazmom, novo vlogo pa je sprejel z velikim izzivom. V seriji Najini mostovi igra lik oportunističnega pravnika Roberta Furlana, ki je študiral pravo in dokončal študij, a ni naredil pravosodnega izpita. Vse to za dobro očetovega podjetja Baron, kjer je tudi zaposlen kot izvršni direktor.

"Mislim, da imam v tem podjetju veliko besede in dobro delam, a če vprašate mojega očeta Ivana, je resnica malo drugačna (spontan nasmeh)," se je razgovoril o novi vlogi. Robert Furlan je karakterno zelo podoben svojemu brezkompromisnemu očetu Ivanu Furlanu (Aleš Valič), s katerim sta vpeta v posel njunega življenja – gradnjo drugega tira. Robert ima še sestro Valerijo (Anja Drnovšek) in mlajšega brata, zdravnika Kristjana Bevka (Robert Korošec), s katerim sta si nenehno v laseh.

"Na brata gledam kot na izdajalca družine, zato ga tudi malo preziram, ko se vrne, in seveda mu na vse načine poskušam otežiti pot nazaj v našo prelepo rodno Vipavo, od koder Furlani seveda izviramo in smo se kar dobro udomačili," je o novi vlogi za 24ur.com povedal Rok, ki nam je zaupal, da bodo gledalci zaradi bratovske 'ljubezni' videli tudi nekaj adrenalinskih prizorov. "Malo akcijskih prizorov je, imam že prve bojne rane," nam je priznal na snemanju v Vipavi, a na srečo ni bilo nič hujšega.

Ljubezen, družina, maščevanje, spletke, zavist, žalost ... vse to in še več bomo videli v novi ljubezenski zgodbi Najini mostovi. Kristjanova velika ljubezen Monika (Maša Grošelj) se po Kristjanovem odhodu poroči z njegovim bratom Robertom Furlanom. Medtem ko je vsa Robertova pozornost usmerjena k poslu in osvajanju drugih žensk, Monika svojo pozornost posveča vzgoji najstniške hčere Klare (Ana Lu Lamut) in sina Vida (Julijan Weiss Turk) ter svoji strasti do novinarstva.