Serija Najini mostovi ima dva milijona ogledov na VOYO, torej toliko, kot nas je Slovencev. Lahko rečemo, da se je poslovila v velikem slogu. Ljubezen, sanje in obžalovanje so dobili svoj epilog. Na VOYO so na voljo vse tri sezone, medtem ko na POP TV lahko še naprej spremljate zadnjo sezono vse do velikega finala.

icon-expand