Seriji Najini mostovi se je pridružil nov lik

Veronika Železnikje do zdaj imela večinoma izkušnje v gledališču, malo manj pa pred kamerami."Na začetku sem bila malo bolj sramežljiva. Proti koncu sem pa zelo uživala, Kamera mi je zelo ljuba. To je super izkušnja za vsakega igralca in upam, da bom imela še veliko priložnosti," je za 24ur.com povedala Veronika, ki je v seriji Najini mostovi stopila v čevlje Maje Dolenc. Maja se z druščino poda na adrenalinske počitnice na Nanos, kjer je imela manjšo nesrečo z jadralnim padalom. Pri tem spozna reševalca Domna, ki ji pomaga. A Maja se z njim spoprijatelji in se začne zanimati zanj. S tem bo seveda prevetrila Domnovo ljubezensko življenje in mu pomagala, da pozabi na Tanjo, ki ji je bil ves čas naklonjen.