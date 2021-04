Veliki zaključek serije Najini mostovi ekskluzivno na VOYO

VOYO znova razvaja svoje naročnike z ekskluzivnim vpogledom v zaključek priljubljene originalne serije Najini mostovi. Serija na VOYO kraljuje na vrhu gledanosti. Ogledal si jo je že skoraj vsak drugi VOYO naročnik. Od samega začetka pa vse do prejšnjega tedna je serija imela že skoraj dva milijona video ogledov.

Spomnimo, originalna zgodba serije Najini mostovi svoj prvi preobrat doživi z vrnitvijo dr. Kristjana Bevka (Robert Korošec) v Vipavo. V rojstnem kraju pa so ga poleg stare ljubezni Monike Furlan (Maša Grošelj) pričakali umazani posli, družinske skrivnosti in številni zapleti. Bile so solze, bila je drama, bilo je izdajstvo in lepi spomini. Naročniki VOYO si epilog serije in ljubezni med glavnima junakoma Moniko in Kristjanom lahko že zdaj ogledajo v celoti.

icon-expand Najini mostovi FOTO: POP TV

Robert Korošec, ki upodablja glavnega junaka dr. Kristjana Bevka, ob zaključku serije: "Vloga dr. Bevka je prišla ravno ob pravem času, da sem bil pripravljen na vse, tudi takrat, ko so se kamere ugasnile. Ne vem, kaj bi porekel Kristjan, če bi se znašel v enaki situaciji, kot smo se sami trenutno, a na srečo imamo dolge večere, ki jih na POP TV še vedno spremlja naša serija. Vsi, ki so zaključek že premierno videli na VOYO, so v sebi že zagotovo podali kakšen zanimiv komentar ali pa neodobravanje, sam pa se spomnim, kako vroče je bilo v Vipavi tistega dne, ko smo snemali zaključen prizor. Vse stvari so se končno postavile na svoje mesto in sreča ni mogla biti večja tako pred kot za kamero. Upam, da se bodo s tem strinjali vsi, ki so zaključek serije že videli in vsi, ki bodo nanj nestrpno še čakali nekaj časa."

Maša Grošelj, ki upodablja Moniko Furlan, ob tem dodaja: "Serija Najini mostovi je bila skoraj tako turbulentna kot obdobje, v katerem so jo gledalke in gledalci zvesto spremljali. Vesela sem, da sem bila del takšne široke zgodbe in še danes pogrešam vipavsko gostoljubje, ulice in malce seveda tudi Moniko. Skozi razplet zgodbe je počasi tudi sama dozorevala in sprejemala pomembne odločitve. V vsem se morda nisva čisto strinjali, verjamem pa, da je zaključek Najinih mostov prav takšen, kakršnega so si naši gledalci tudi želeli. Kaj to pomeni, pa bodo tokrat ekskluzivno lahko videli vsi VOYO naročniki in veselim se že prvih odzivov na razplet te naše vipavske zgodbe." VOYO naročniki si celotno sezono lahko že zdaj ogledajo na mah in izkoristijo prednosti vpogleda v prihodnost. Najini mostovi. Ljubezen, sanje, obžalovanje.