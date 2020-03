Z novo vlogo prišla tudi opazna sprememba

Med drugim se je morala naučiti uporabljati blagajno, da lahko izda račun za zdravila, ki so brez recepta. "Igram farmacevtko Suzano, ki se na smrt zaljubi v starejšega poročenega moškega Roberta Furlana, ki ji ne vrača popolnoma teh čustev, ki si jih ona želi," je o novi vlogi povedala za 24ur.com.

Z novo televizijsko vlogo pa je Saša dobila tudi nov modni dodatek – očala. "Super je imeti očala. Se mi zdi, da je ta sprememba zelo dobrodošla, saj vedno igram brez njih in mi je to zelo všeč. In super je, ker imam zdaj dejansko dioptrijo ves čas in vidim vse (nasmeh)."

Tako kot ostali igralci in igralke v novi seriji je tudi 31-letna Saša navdušena nad snemanji. Lokacije pa včasih prinesejo tudi kakšno nevšečnost.

"Krasno je snemati tukaj, Vipava je čudovita. Vino je tudi zelo fino (nasmeh), čeprav ga med snemanji ne pijemo. Minus pa je seveda vožnja, zastoji na cestah. Treba je iti dovolj zgodaj na pot in posledično to prinese več čakanja. Ampak še zmeraj je zelo dobro

Za konec obljublja, da nova romantična zgodba prinaša veliko zapletov, ljubezenskih prizorov in dramatičnih situacij.