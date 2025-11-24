Najlepši božični filmi na VOYO

Prihajajoči čas je kot nalašč za filmske večere, polne topline in prazničnega vzdušja. Na VOYO vas čaka bogata zbirka božičnih filmov, ki ogrejejo srce, prinašajo smeh in čarobnost. Pripravite si skodelico vročega kakava, zavijte se v odejo in odkrijte, s katerimi filmi lahko ustvarite popolno praznično doživetje.

Božični filmi imajo posebno moč. V trenutku nas popeljejo v svet topline, upanja in družinske povezanosti. V času, ko se življenje umiri in se zberemo ob praznični mizi, iščemo zgodbe, ki nas spomnijo na prave vrednote: ljubezen, prijateljstvo in dobroto. Ti filmi so polni čarobnih trenutkov, ki nas vračajo v otroško radost, hkrati pa ponujajo občutek varnosti in optimizma. Prav zato vsako leto znova postanejo nepogrešljiv del prazničnega rituala. Božični filmi vas pričakujejo na VOYO! Pripravite si skodelico vročega kakava, zavijte se v odejo in odkrijte, s katerimi filmi lahko ustvarite popolno praznično doživetje. BOŽIČ MED BOROVCI (Christmas in Pine Valley), ameriški film, 2022 Igrajo: Kristina Cole Geddes, Andrew Biernat, Rene Ashton, Demian Castro Natalie vodi uspešno kmetijo in trgovino z domačimi izdelki, ki pritegne pozornost novinarja Josha, ki hoče napisati članek o njej. Josh domneva, da gre za družinsko podjetje. Ker se Natalie zaveda, kako zelo bi članek pomagal kmetiji v težavah, ga hoče prepričati, da so njeni prijatelji, ki ji pomagajo pri delu, njena družina in da so njene božične tradicije pristne. Josh spozna, da ga Natalie čedalje bolj privlači, odkrije pa tudi njeno laž. PA LE BO BOŽIČ (It's Beginning to Look a Lot Like Christmas), ameriški film, 2019 Igrajo: Eric Mabius, Tricia Helfer, Aliza Vellani, Raf Rogers, Coleen Winton Liam in Sarah sta dolgoletna tekmeca in župana sosednjih mestec. Ko obe mesteci nepričakovano prideta v finale tekmovanja za mesto z najboljšim božičnim vzdušjem, se županja in župan odločita sodelovati, da bi pokazala, kakšen pomen ima božič za njuni skupnosti. Tako Sarah in Liam skupaj preživljata vse več časa in kmalu odkrijeta lastni božični čudež.

BOŽIČNO NAKLJUČJE (Another Christmas Coincidence / A Godwink Christmas: Meant for Love), ameriški film, 2019 Igrajo: Cindy Busby, Benjamin Hollingsworth, Kathie Lee Gifford, Hilary Jardine Božično naključje je romantična zgodba, polna usodnih naključij in čustvenih preobratov. Ko se Alice in Jack nepričakovano srečata na poroki, se med njima začne spletati posebna vez. Čeprav prihajata iz povsem različnih svetov, ju skrivnostna naključna srečanja, ki morda sploh niso naključna, vse bolj zbližujejo. Bo Alice premagala strah pred novo ljubeznijo? PODEŽELSKI BOŽIČ (Cross Country Christmas), kanadski film, 2020 Igrajo: Rachael Leigh Cook, Greyston Holt, Jon Cor, Jordana Largy Nekdanja sošolca Lina in Max potujeta domov za praznike. Zaradi snežne nevihte mora njuno letalo zasilno pristati in hitro se izkaže, da bosta do božiča težko prispela v domači kraj. Ker sta odločena, da bosta božične praznike preživela s svojimi najdražjimi, združita moči in se skupaj podata na nenavadno popotovanje. Neobičajni par premaguje oviro za oviro in se kmalu povsem nepričakovano zbliža.

SREDI BOŽIČNEGA FILMA (A Christmas Movie Christmas), ameriški film, 2019 Igrajo: Lana McKissack, Kimberly Daugherty, Brant Daugherty, Ryan Merriman Romantična komedija spremlja sestri Eve in Lacy, ki si zaželita, da bi njuni božični prazniki bili kot v popolnem božičnem filmu. A ko se zbudita ujeti v čarobni filmski svet, kjer sta glavni zvezdi, se začne nepozabna pustolovščina. Med praznično romantiko, zabavnimi zapleti in iskanjem poti nazaj pa odkrijeta, da je prava čarovnija v nepričakovanem. VESELI PRAZNIKI (A Merry Holiday), kanadski film, 2019 Igrajo: Kelley Jakle, Jake Epstein, Cory Lee, Jon McLaren, Richard Nash Christy je ambiciozna direktorica podjetja za igrače, ki dobi priložnost za pomemben posel, zaradi česar se mora v naglici naučiti vse o hanuki. Na pomoč ji priskoči Jonathan, ki prav tako nujno potrebuje pomoč, da svoj dom spremeni v pravo božično pravljico in tako naredi vtis na očeta svoje izbranke. Med izmenjavo prazničnih običajev pa se med njima zaneti ljubezenska iskrica ...

LUČ, KAMERA, BOŽIČ! (Lights, Camera, Christmas!), ameriški film, 2022 Igrajo: Kimberley Sustad, John Brotherton, Laura Soltis, Matthew Kevin Anderson Romantična komedija spremlja snemanje božičnega filma v majhnem mestu, kjer se modna oblikovalka Kerry nepričakovano znajde v središču dogajanja kot kostumografinja. Med ustvarjanjem filmske magije znova odkrije strast do oblikovanja in se nepričakovano zaljubi v očarljivega igralca Brada. Bo ljubezen preživela tudi, ko se ugasnejo kamere? OČARAN NAD BOŽIČEM (Swept Up by Christmas), ameriški film, 2019 Igrajo: Lindy Booth, Justin Bruening, Vlasta Vrana, Susan Bain, Josh Cassidy Romantična drama spremlja strokovnjakinjo za starine Gwen, ki mora med božičnimi prazniki sodelovati z vojaškim veteranom Reedom pri obnovi zgodovinskega posestva. A ko morata združiti moči, da bi vrnila božični duh v dom svojega delodajalca, se med njima začne prebujati nepričakovana vez. Bo praznična čarovnija zanetila tudi iskrice ljubezni? DOLGO IZGUBLJENI BOŽIČ (Long Lost Christmas), ameriški film, 2022 Igrajo: Taylor Cole, Benjamin Ayres, Stephanie Van Dyck, Jacqueline Ann Steuart Simpatična Hayley želi svojo mamo za božič presenetiti z nepričakovanim darilom. Potem ko je našla maminega brata Gordona, s katerim je mama izgubila vse stike, ju namerava na božični večer ponovno spraviti skupaj. Sprva se Hayley odloči prikriti svojo identiteto in s stricem Gordonom preživlja čedalje več časa, prat tako kot z Blakom, čednim direktorjem stričevega podjetja.

BOŽIČNI ČEVLJI (A Shoe Addict's Christmas), ameriški film, 2018 Igrajo: Candace Cameron Bure, Luke Macfarlane, Jean Smart, Tenika Davis Božič je pred vrati. Prodajalka Noelle se je znašla na življenjskem razpotju in ni nič kaj optimistična glede svoje prihodnosti. Ko na zasneženi božični večer ostane pozno v službi, ugotovi, da so jo pomotoma zaklenili v veleblagovnico. Nenadoma se od nikoder pojavi čudaška ženska na oddelku s čevlji in Noelle pove, da je njen angel varuh. Noelle se mora soočiti z duhovi preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, hkrati pa odkrije pravi duh božiča. BOŽIČNA PRENOVA (Designing Christmas), kanadski film, 2022 Igrajo: Jessica Szohr, Marco Grazzini, Hilary Farr, Mykee Selkin Oblikovalka Stella skupaj z izvajalcem Pablom vodi oddajo o prenovi doma. Ko lastniki hiše za božično epizodo odpovedo sodelovanje, producentka Zoe prepriča Stello in njenega zaročenca Jacka, da prenovita svojo hišo, pospešita poroko in sodelujeta v oddaji. Toda med prenovo Stella pride do nepričakovanega spoznanja. Medtem Pablo, ki že dolgo goji čustva do Stelle, začne dvomiti, če lahko še sodeluje z njo, saj ve, da Jack ni pravi zanjo. KO BI LE IMEL BOŽIČ (If I Only Had Christmas), ameriški film, 2020 Igrajo: Candace Cameron Bure, Warren Christie, Jordana Largy, Brenda Crichlow Publicistika Darcy je navdušena, ko dobi ponudbo za službo, o kateri je dolgo sanjala. Ko združi moči s podpredsednikom Glenom in njegovo ekipo, jih uspe pregovoriti, da bi za božič podprli dobrodelno organizacijo. Darcy in Glen kmalu ugotovita, da imata veliko skupnega. Toda Glenovo presenetljivo odkritje na božičnem plesu bi lahko prekinilo njuno obetavno romanco, še preden se je sploh začela.

