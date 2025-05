Najmlajši navdušenci Skrito v raju predlagali svoje scenarije za nadaljevanje serije

Naša priljubljena serija Skrito v raju še naprej navdušuje tako velike kot majhne. In kot v seriji, ki gledalce popelje v sončne in sproščene poletne dni, so se na obalo odpravili tudi najmlajši oboževalci, ki bodo tam preživeli prvomajske počitnice. Ob morju so po zgodbi iz Skrito v raju ustvarjali plakate, povedali pa so tudi, kako bi oni pomagali pri ustvarjanju te zgodbe in kako naj se serija nadaljuje.

OGLAS

Serija Skrito v raju gledalce vsak dan popelje v sončne, sproščene obmorske dni, prežete s prijateljstvi, dogodivščinami in tudi čustvenimi zapleti. Obiskali smo male oboževalce serije, ki tako kot njeni glavni junaki preživljajo svoje prvomajske počitnice ob morju, kjer se prepletajo prijateljstva, družinske vezi in poletna doživetja. "Na počitnicah se igramo, ustvarjamo, hodimo na izlete, se spoznavamo in se neizmerno zabavamo. Tudi tukaj so drame, sklepajo se nova prijateljstva, včasih preskoči tudi kakšna iskrica, tako da imamo podobne situacije kot v seriji Skrito v raju, kar je tudi nam vzgjiteljem, ko so otroci srečni, zelo lepo," nam je povedala vzgojiteljica Karolina. "Imamo različne športne aktivnosti, igramo košarko, odbojko, nogomet, imamo tudi različne delavnice, kjer rišejo, pišejo in ustvarjajo," nam je povedal vzgojitelj Tian, vzgojiteljica Tajda pa je dodala: "Veliko tudi plešemo in plavamo v morju."

'Da bi Mark na konu izbral Laro'

Otroci, ki so veliki oboževalci serije Skrito v raju, pa so predlagali tudi svoje nadaljevanje scenarija. Eden teh scenaristom predlaga: "Da bi Mark na koncu izbral Laro in bi potem šla živet na kakšen otrok." Drugi pa je povedal: "Meni bi bilo pa všeč, da bi bila Bojan Božič in Julija skupaj, on pa bi se popravil in naredil vse, da bi bila skupaj. Pa da bi Mark izvedel, da je Bojan njegov ati." Ena od oboževalk nam je razkrila, da serijo spremlja v družbi mamice, najbolj všeč pa ji je, da govorijo tudi v hrvaščini. Druga najstniška oboževalka je izpostavila, da je dobra drama, tretja pa je dodala, da ji je všeč, da kdaj stvari tudi ne gredo po načrtu in je pozorna na to, kako se zaradi tega okoliščine spreminjajo. Njihova najljubša lika sta Mark in Lara, vsi pa navijajo, da bi na koncu pristala skupaj, družno pa ne marajo Božiča, Urbana in Renata.

Mladi oboževalci so najbolj veseli druženja in počitka

"Najbolj so mi všeč prijateljstva, pa tudi to, da se malo spočijemo in kopamo," nam je povedala ena od deklet, druga pa je dodala: "Da imamo dopust, da se malo spočijemo od šole in vsega, da se bolj spoznamo, dobimo nove prijatelje in se tudi kopamo." Tretja pa nam je zaupala: "Da se spočijemo po šoli, da spletemo bolj močna prijateljstva in da se imamo lepo." Čeprav je svet Skrito v raju poln sonca in brezskrbnosti, pa so počitnice za marsikatero družino prežete s skrbmi – kdo bo pazil na otroke, ko starši delajo, kako otroku razložiti, da tudi letos ne bodo šli nikamor. Prav zato smo v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin, natančneje z Verigo dobrih ljudi, organizirali dobrodelno akcijo, s katero želimo družinam v stiski omogočiti košček poletne čarobnosti in brezskrbnosti, ki se jih bodo spominjali vse življenje.

icon-expand