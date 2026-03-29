Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
TV Oddaje

Najštevilčnejša družina in najobsežnejša prenova

Ljubljana, 29. 03. 2026 14.23 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ota Širca Roš Simon Vadnjal E.M.
Ana Praznik

Delovna akcija že vrsto let ostaja ena najbolj ganljivih in priljubljenih televizijskih vsebin v Sloveniji, saj v ospredje postavlja ljudi in njihove življenjske zgodbe. Nova sezona prinaša tudi pomembno novost, saj bo več poudarka namenjenega skupnostim in medsebojni pomoči. Na male zaslone prihaja nocoj, ob 20. uri na POP TV.

"Trenutno smo na Štajerskem, kjer zaključujemo današnji snemalni dan, kar pomeni, da se z mojstri počasi odpravljamo domov, saj smo na seznamu del odkljukali vse, kar je bilo za narediti na današnji dan. Tudi mi se tako odpravljamo domov gledati Delovno akcijo," je pred pričetkom nove sezone priljubljene oddaje povedala voditeljica Ana Praznik.

Ana Praznik, voditeljica oddaje Delovna akcija.
FOTO: POP TV

"Devet let je kar dolgo obdobje, v tem času se nam je zgodilo veliko lepega, slišali smo veliko ganljivih in navdihujočih zgodb in te so v resnici tudi nam navdih za naše delo, za naše poslanstvo, ki ga opravljamo za vse nadaljne družine, ki prihajajo v Delovno akcijo," se je dotaknila dediščine oddaje.

Prvo oddajo nove sezone je Ana Praznik napovedala z besedami: "Gre za najštevilčnejšo družino v vseh devetih letih Delovne akcije in tudi za najbolj obsežno prenovo v vseh sezonah Delovne akcije."

V središču oddaje Delovna akcija je pomoč posameznikom in družinam, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah. Ekipa s prenovo njihovih domov ne izboljša le bivalnih pogojev, temveč jim pogosto vrne tudi občutek varnosti, dostojanstva in upanja. 

Ekipa oddaje Delovna akcija.
FOTO: POP TV

Pomemben del takšnih zgodb pa ni le sama prenova, temveč tudi to, kar sledi po njej. Ana Praznik se je večkrat vrnila na domove družin in ob tem opazila, kako velik vpliv je imela izkušnja na njihova življenja. Prenova jim ni prinesla le lepšega doma, temveč tudi nov zagon, več samozavesti in občutek, da niso sami.

Takšne zgodbe gledalcem znova in znova pokažejo, kako pomembna je medsebojna pomoč. Oddaja ne odpira le vrat prenovljenim domovom, temveč tudi razmisleku o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k bolj povezani in sočutni družbi. Prav v tem je njena posebna vrednost, saj spodbuja ljudi, da stopijo skupaj in pomagajo tam, kjer je to najbolj potrebno.

Prihajajoča sezona bo ta poudarek še okrepila. V ospredju bodo zgodbe, ki ne bodo govorile le o posameznikih, temveč o ljudeh, ki bodo stopili skupaj in s skupnimi močmi ustvarjali spremembe. Oddaja bo tako ostala prostor, kjer se bodo prepletali solidarnost, empatija in konkretna pomoč.

Nova sezona Delovne akcije prihaja na male zaslone 29. marca in bo na sporedu vsako nedeljo. Tudi tokrat obljublja številne ganljive zgodbe, nepričakovane preobrate in predvsem dokaze, da lahko že majhna dejanja pomoči prinesejo velike spremembe v življenju ljudi

V tokratni oddaji se bosta pomerila vnuka s svojima babicama

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
29. 03. 2026 15.28
Ja verjetno dobro vpliva na psihološko plat posameznika...družine če ta je, življenske razmere se občutno izboljšajo. Posledično tudi fizično telo bolje zadiha doma, in v sistemu...v družbi. Zelo težko se je izmazat iz takšnih razmer, ko je treba iz nič beton in vse ostalo v nekaj primerne za te čase spremenit da se lahko sploh živi v takem stanovanju ali hiši. Hvala celi ekipi od snemalcev...delavxlcev in voditeljici in mastru :)
Odgovori
0 0
FreedomMan
29. 03. 2026 15.27
Bravo Ana
Odgovori
0 0
Anion6anion
29. 03. 2026 14.59
V prime time prikazujete delovno akcijo. Res dno od dna
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615