Nekaj zanimivosti o skrivnostnem Sanjskem moškem

V šov gre, da bi našel ljubezen svojega življenja in si z njo ustvaril družino. Zelo rad ima otroke in si želi tudi svojih. "Že dolgo si želim, da bi našel dekle, ki bo z mano šlo skozi življenje in bova skupaj imela male lumpe," je povedal v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com.

Ženske spoštuje in pravi, da so posebna bitja in potrebujejo zelo veliko potrpežljivosti. Do deklet je pozoren, prijazen in zna poslušati. Je tudi zelo romantičen, kar je potrdil tudi v intervjuju: "Pri meni je na prvem mestu spoštovanje, saj brez spoštovanja ne vidim zveze. Če partnerja nimata spoštovanja drug do drugega, se dogajajo razne neprijetnosti, kot je varanje. Všeč so mi materinska dekleta, tista, ki imajo razvit ta čut, saj si tudi jaz želim družine. Sem tudi zelo romantičen, tako da iščem dekle, ki zna uživati v sončnem zahodu, večerjah ob svečah in ostalih romantičnih zadevah. Za zvezo je pomembnih veliko stvari, predvsem energija in privlačnost. Verjamem, da bom takšno dekle spoznal."

Če bi moral izbirati med najljubšim letnim časom, se težko odloči, a vseeno morda za malenkost prevlada poletje, saj obožuje morje.