Nekaterim se je pogum obrestoval, ena kandidatka pa je morala šov zapustiti

Po zmenkih, na katerih sta svojo priložnost s sanjskima moškima dobili dve kandidatki, se je v vili začel še en napet večer. Kandidatka, ki je predhodno prejela vrtnico, je hitro postala glavna tema pogovorov. "Ne vem, kako me dojemajo druga dekleta, morda imajo o meni negativno mnenje. Tudi v resničnem življenju te ne morejo vsi imeti radi – tega ne pričakujem niti tukaj," je sklenila.

Ker ekip ni več, lahko vsaka kandidatka prejme eno ali celo dve vrtnici, kar pomeni, da jo lahko od enega tudi zavrnejo – a hkrati to prinaša tveganje, da druge priložnosti morda ne bo. Pogovori na štiri oči so tako postali ključni.

Eno srečanje je prineslo iskreno priznanje in vrtnico: "Morda mi ne verjameš, a morala bi – resno mislim." Čustva so se poglobila in ena kandidatka je končno dobila potrditev, na katero je dolgo čakala.

Na drugi strani je iskren pogovor odprl povsem novo dinamiko, pogledi pa so povedali več kot besede. "Kaj ti govorijo moje oči?" je zanimalo eno od kandidatk, Petar pa je brez zadržkov odgovoril: "Da sem ti všeč."

V vili so se razplamteli tudi očitki in razočaranja. Ena kandidatka je odkrito priznala: "Prizadeta sem, ker sem jo imela za prijateljico in sem ji zaupala." Solze, omemba poljuba in občutek izdaje so odnose še dodatno zapletli. Sledilo je tudi ostro soočenje: "Ne obljubljaj mi nečesa, potem pa počneš drugo in ga tam požiraš z očmi. In potem še Karla gledaš na isti način."

Nekatere pa so imele tik pred pričetkom ceremonije izjemno visoko samozavest. "Mislim, da bom dobila vrtnico od obeh in jo bom sprejela," je bila prepričana ena od deklet, medtem ko je druga jasno povedala: "Všeč mi je Karlo." Iskrenost je bila nagrajena z drugo vrtnico, ta poteza pa je hkrati sprožila šok in občudovanje.

Nekatere so brez oklevanja sprejele obe vrtnici, druge so izbrale le eno, nekatere pa so ostale brez obeh. Na koncu je bilo slovo neizogibno – ena kandidatka je zapustila vilo, zavedajoč se, da se njena ljubezenska zgodba v šovu zaključuje.

Prva ceremonija brez ekip je prinesla preobrate, pogumne odločitve in jasno pokazala, da so simpatije vse močnejše – a tudi, da nihče več ni varen. V vili postaja izjemno vroče, vsaka dobljena vrtnica pa nosi večjo težo kot kadarkoli prej.

