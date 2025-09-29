Nemirna kri: 'Nekaterih stvari v slovenskih serijah še nismo videli'

Igralci in ustvarjalci serije so si prvi del že ogledali ter priznali, da jih je pustil brez besed. "Ne bom preveč razkrivala, ampak nekih stvari v slovenskih serijah še nismo videli," je dejala igralka Lea Mihevc.

"Dosti bo kriminala, dosti bo razmerij, ki so bolj ali manj delujoča-kot je to v življenju. Ni vse samo lepo, ampak je tudi napeto in udarno. Mislim, da smo s tem naredili nek preboj," pa je povedal igralec Blaž Setnikar.