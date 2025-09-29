Svetli način
Nemirna kri: 'Nekaterih stvari v slovenskih serijah še nismo videli'

Ljubljana, 29. 09. 2025 20.17 | Posodobljeno pred 55 minutami

Polona Jambrek
7

Na POP TV se začenja čustveno nabita, napeta in skrivnosti polna serija Nemirna kri. Ljubezen. Izdaja. Bogastvo. Pohlep. Idilično konjeniško posestvo. Moč in status. Molk in skrivnosti. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan.

Igralci in ustvarjalci serije so si prvi del že ogledali ter priznali, da jih je pustil brez besed. "Ne bom preveč razkrivala, ampak nekih stvari v slovenskih serijah še nismo videli," je dejala igralka Lea Mihevc.

"Dosti bo kriminala, dosti bo razmerij, ki so bolj ali manj delujoča-kot je to v življenju. Ni vse samo lepo, ampak je tudi napeto in udarno. Mislim, da smo s tem naredili nek preboj," pa je povedal igralec Blaž Setnikar.

vrtnar _
29. 09. 2025 21.22
prvih 15 mnut čisto po slovensko, vse v slov motionu, predvsem pa dolgočasno žal
vrtnar _
29. 09. 2025 21.22
že preklapljam na drug program
JOSEPH HAYDN
29. 09. 2025 21.09
+1
Kva a to je izvirnost spet en nedotakljov bogataš in nekdo, ki ga hoče strmoglavit. Vmes pa se malo poceni ljubezni pa komičnih likov.
Matejv1983
29. 09. 2025 21.06
+1
a nebi dal to raje samo na VOYO, k je tako fajna?
Nikdar več
29. 09. 2025 20.53
+1
Ena od serij, ko si spet sproti izmišljujeo zaplete?
Amor Fati
29. 09. 2025 20.43
+1
Ravno dovolj dober za preklopit na drugi program.
jedupančpil
29. 09. 2025 20.38
+0
dolgcajt
