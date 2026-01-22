Naslovnica
Nemirna kri
O seriji O likih
Kako je potekalo snemanje serije Nemirna kri?
Nemirna kri

Kako je potekalo snemanje serije Nemirna kri?

19
Naval smeha na setu serije Nemirna kri: To sceno smo snemali dve uri
Nemirna kri

Naval smeha na setu serije Nemirna kri: To sceno smo snemali dve uri

14
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?
Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

13
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?
Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

5
Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje
Ljubezen po domače

Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje

Sprehod po žarečih ulicah evropskega božičnega mesta 2025
Moja Slovenija

Sprehod po žarečih ulicah evropskega božičnega mesta 2025

Ana Praznik je s hčerko Otjo obdarovala družini iz Delovne akcije
TV Oddaje

Ana Praznik je s hčerko Otjo obdarovala družini iz Delovne akcije

Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša
Ljubezen po domače

Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša

Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Voyo

Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

6
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri? Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

4
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri? Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

11
Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

1
Zvone v hlevu naleti na srce parajoč prizor

Zvone v hlevu naleti na srce parajoč prizor

0
Vsi panično iščejo Zojo, ki je izginila

Vsi panično iščejo Zojo, ki je izginila

2
Med Lukasom in Saro bo napeto

Med Lukasom in Saro bo napeto

6
Peter šokiran, kako globoko v njegovi družini so kriminalne lovke

Peter šokiran, kako globoko v njegovi družini so kriminalne lovke

5
Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

7
Lucija Lukasa preseneti z novico

Lucija Lukasa preseneti z novico

4
Matic in Zoja se poljubita

Matic in Zoja se poljubita

3
Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

5
VIDEOTEKA
02:05
Kako je potekalo snemanje serije Nemirna kri?
Nemirna kri Kako je potekalo snemanje serije Nemirna kri?
00:28
Nemirna kri: tedenski napovednik
Nemirna kri Nemirna kri: tedenski napovednik
00:27
Nemirna kri: tedenski napovednik
Nemirna kri Nemirna kri: tedenski napovednik
02:23
Iz 24UR: Nina Pušlar in Lea Mihevc skupaj na odru
Nemirna kri Iz 24UR: Nina Pušlar in Lea Mihevc skupaj na odru
00:25
Nemirna kri: tedenski napovednik
Nemirna kri Nemirna kri: tedenski napovednik
00:29
Nemirna kri: tedenski napovednik
Nemirna kri Nemirna kri: tedenski napovednik
00:21
Nemirna kri: napovednik 29. epizode
Nemirna kri Nemirna kri: napovednik 29. epizode
00:21
Nemirna kri: napovednik 28. epizode
Nemirna kri Nemirna kri: napovednik 28. epizode
00:21
Nemirna kri: napovednik 27. epizode
Nemirna kri Nemirna kri: napovednik 27. epizode
01:58
Iz 24UR: Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni
Nemirna kri Iz 24UR: Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni
