Bo Zvone Jerman med številnimi spletkami, prevarami in skrivnostmi ostal pozitiven?

Dediščina, pohlep in skrivnosti iz preteklosti, tako bi lahko z nekaj besedami opisali nadaljevanko Nemirna kri, ki iz dneva v dan bolj osvaja gledalce. Dogaja se v naravi, v ospredju je imperij družine Veber, ki imajo tudi veliko posestvo s konji. Tako kot v vsaki dobri seriji nastopajo dobri in slabi liki – med slednje bi lahko šteli ženo glave družine Petra Vebra in njuni hčerki, seveda pa so pozitivni liki, njegov posvojeni sin in njegova ljubezen kriminalistka. Veliko simpatij zbujata tudi zakonca, ki skrbita za posest – gospodinja Dori in njen mož Zvone Jerman, oskrbnik na posestvu, ki ga igra Lotos Vincenc Šparovec.