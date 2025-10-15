Svetli način
Nemirna kri

Bo Zvone Jerman med številnimi spletkami, prevarami in skrivnostmi ostal pozitiven?

Ljubljana, 15. 10. 2025 07.30 | Posodobljeno pred 31 minutami

Dediščina, pohlep in skrivnosti iz preteklosti, tako bi lahko z nekaj besedami opisali nadaljevanko Nemirna kri, ki iz dneva v dan bolj osvaja gledalce. Dogaja se v naravi, v ospredju je imperij družine Veber, ki imajo tudi veliko posestvo s konji. Tako kot v vsaki dobri seriji nastopajo dobri in slabi liki – med slednje bi lahko šteli ženo glave družine Petra Vebra in njuni hčerki, seveda pa so pozitivni liki, njegov posvojeni sin in njegova ljubezen kriminalistka. Veliko simpatij zbujata tudi zakonca, ki skrbita za posest – gospodinja Dori in njen mož Zvone Jerman, oskrbnik na posestvu, ki ga igra Lotos Vincenc Šparovec.

vicente
15. 10. 2025 08.00
Bravo zvone samo da ti ne ukradejo kobile ki ima na kopitu številko sefa kjer je stara mama pustila penzijo in navodila kje dobiš ključek z milijardo bitcoinov,ter seveda ključe od traktorja
