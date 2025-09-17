Diana Veber ( Lucija Harum ) je mlada, razvajena lepotica, ki življenje dojema kot modno revijo. Živi v Dubaju kot influencerka, a njena realnost je daleč od popolnosti. Obsedena je z zunanjo podobo in priznanje išče preko družbenih omrežij.

Mama Olga jo je vedno imela za svojo ljubljenko, kar je poglobilo rivalstvo s Heleno. Njena očarljivost je pogosto krinka za manipulacijo. Slovensko podeželje in posestvo ji gresta na živce. Z družino ohranja odnose le zaradi denarne varnosti. V sebi skriva strah pred nepomembnostjo.