Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Diana Veber (Lucija Harum)

Ljubljana, 17. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
POP TV
Komentarji
0

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so ostali liki serije Nemirna kri?

Diana Veber (Lucija Harum) je mlada, razvajena lepotica, ki življenje dojema kot modno revijo. Živi v Dubaju kot influencerka, a njena realnost je daleč od popolnosti. Obsedena je z zunanjo podobo in priznanje išče preko družbenih omrežij.

Diana Veber (Lucija Harum)
Diana Veber (Lucija Harum) FOTO: POP TV

Mama Olga jo je vedno imela za svojo ljubljenko, kar je poglobilo rivalstvo s Heleno. Njena očarljivost je pogosto krinka za manipulacijo. Slovensko podeželje in posestvo ji gresta na živce. Z družino ohranja odnose le zaradi denarne varnosti. V sebi skriva strah pred nepomembnostjo.

Nemirna kri POP TV Serija Diana Veber Lucija Harum
Naslednji članek

Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

Naslednji članek

Helena Veber (Alenka Kraigher)

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256