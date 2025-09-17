Helena Veber (Alenka Kraigher) je starejša hči, perfekcionistka in zaščitnica tradicije. V mladosti zasenčena s strani sestre Diane, kar je pustilo globoke sledi. Z mamo Olgo ima kompleksen in napet odnos.
Želi dokazati svojo vrednost, a se hkrati boji neuspeha. Z Lukasem tekmuje za očetovo priznanje. Njena največja skrb je hči Zoja, ki pa ji uhaja izpod nadzora. Helena je čustveno ranjena perfekcionistka.
