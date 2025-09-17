Svetli način
Ljubljana, 17. 09. 2025

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so ostali liki serije Nemirna kri?

Helena Veber (Alenka Kraigher) je starejša hči, perfekcionistka in zaščitnica tradicije. V mladosti zasenčena s strani sestre Diane, kar je pustilo globoke sledi. Z mamo Olgo ima kompleksen in napet odnos. 

Želi dokazati svojo vrednost, a se hkrati boji neuspeha. Z Lukasem tekmuje za očetovo priznanje. Njena največja skrb je hči Zoja, ki pa ji uhaja izpod nadzora. Helena je čustveno ranjena perfekcionistka.

Nemirna kri serija POP TV Helena Veber Alenka Kraigher
Diana Veber (Lucija Harum)

Valter Veber Šmidt (Uroš Smolej)

