Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

Igralci nove, prihajajoče serije Nemirna kri so si včeraj, deset dni pred premiero, skupaj ogledali prvi del."Zdaj ko sem videla prvo epizodo, se še toliko bolj veselim, da pride na TV in da jo vidijo tudi ostali," nam je zaupala igralka Ondina Kerec, ki je stopila v čevlje Lucije Jerman."Presenetilo me je, koliko enih napetih, lepih, luškanih, razburljivih prizorov se zgodi že v prvi epizodi," je dodala.
Med snemanjem čustveno nabite, napete in skrivnosti polne serije je igralska zasedba spletla prijateljske vezi. "Kot ekipa smo se zelo povezali, odlično se razumemo in se zelo radi družimo med sabo," je povedala Ondina, ki že komaj čaka, da serija pride na POP TV. "Ko je zadeva zmontirana, je popolnoma drugačna, kot je občutek na snemanju. Vse se lepo sestavi in super je videti, kaj smo ustvarili," je dodala.
Nemirna kri prihaja na POP TV že 29. septembra. "Gledalci lahko od serije pričakujejo predvsem čudovito ljubezensko zgodbo, začinjeno z dramo, spletkami, kriminalom in družinsko dramo," je razkrila igralka.
V sagi bogate družine Veber bodo poleg Ondine nastopili tudi Svit Stefanija, Lea Mihevc, Radoš Bolčina, Lucija Harum, Uroš Smolej, Ammar Mešić in ostali.
