Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

29. septembra na POP TV prihaja težko pričakovana serija Nemirna kri, prvi del pa so si skupaj že ogledali igralci serije, ki so nad končnim izdelkom navdušeni in pravijo, da ponuja ogromno razburljivih prizorov. "Gledalci lahko od serije pričakujejo predvsem čudovito ljubezensko zgodbo, začinjeno z dramo, spletkami, kriminalom in družinsko dramo," nam je zaupala Ondina Kerec, ki v seriji igra Lucijo Jerman.

Igralci nove, prihajajoče serije Nemirna kri so si včeraj, deset dni pred premiero, skupaj ogledali prvi del."Zdaj ko sem videla prvo epizodo, se še toliko bolj veselim, da pride na TV in da jo vidijo tudi ostali," nam je zaupala igralka Ondina Kerec, ki je stopila v čevlje Lucije Jerman."Presenetilo me je, koliko enih napetih, lepih, luškanih, razburljivih prizorov se zgodi že v prvi epizodi," je dodala.

Igralci serije Nemirna kri FOTO: Lucija Harum icon-expand

Med snemanjem čustveno nabite, napete in skrivnosti polne serije je igralska zasedba spletla prijateljske vezi. "Kot ekipa smo se zelo povezali, odlično se razumemo in se zelo radi družimo med sabo," je povedala Ondina, ki že komaj čaka, da serija pride na POP TV. "Ko je zadeva zmontirana, je popolnoma drugačna, kot je občutek na snemanju. Vse se lepo sestavi in super je videti, kaj smo ustvarili," je dodala.

LUCIJA JERMAN (Ondina Kerec) FOTO: POP TV icon-expand

Nemirna kri prihaja na POP TV že 29. septembra. "Gledalci lahko od serije pričakujejo predvsem čudovito ljubezensko zgodbo, začinjeno z dramo, spletkami, kriminalom in družinsko dramo," je razkrila igralka.