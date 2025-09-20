Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

Ljubljana, 20. 09. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

29. septembra na POP TV prihaja težko pričakovana serija Nemirna kri, prvi del pa so si skupaj že ogledali igralci serije, ki so nad končnim izdelkom navdušeni in pravijo, da ponuja ogromno razburljivih prizorov. "Gledalci lahko od serije pričakujejo predvsem čudovito ljubezensko zgodbo, začinjeno z dramo, spletkami, kriminalom in družinsko dramo," nam je zaupala Ondina Kerec, ki v seriji igra Lucijo Jerman.

Igralci nove, prihajajoče serije Nemirna kri so si včeraj, deset dni pred premiero, skupaj ogledali prvi del."Zdaj ko sem videla prvo epizodo, se še toliko bolj veselim, da pride na TV in da jo vidijo tudi ostali," nam je zaupala igralka Ondina Kerec, ki je stopila v čevlje Lucije Jerman."Presenetilo me je, koliko enih napetih, lepih, luškanih, razburljivih prizorov se zgodi že v prvi epizodi," je dodala.

Igralci serije Nemirna kri
Igralci serije Nemirna kri FOTO: Lucija Harum

Med snemanjem čustveno nabite, napete in skrivnosti polne serije je igralska zasedba spletla prijateljske vezi. "Kot ekipa smo se zelo povezali, odlično se razumemo in se zelo radi družimo med sabo," je povedala Ondina, ki že komaj čaka, da serija pride na POP TV. "Ko je zadeva zmontirana, je popolnoma drugačna, kot je občutek na snemanju. Vse se lepo sestavi in super je videti, kaj smo ustvarili," je dodala.

LUCIJA JERMAN (Ondina Kerec)
LUCIJA JERMAN (Ondina Kerec) FOTO: POP TV

Nemirna kri prihaja na POP TV že 29. septembra. "Gledalci lahko od serije pričakujejo predvsem čudovito ljubezensko zgodbo, začinjeno z dramo, spletkami, kriminalom in družinsko dramo," je razkrila igralka.

Preberi še Vsaka družina ima svoje skrivnosti

V sagi bogate družine Veber bodo poleg Ondine nastopili tudi Svit Stefanija, Lea Mihevc, Radoš Bolčina, Lucija Harum, Uroš Smolej, Ammar Mešić in ostali.

Nemirna kri serija Ondina Kerec pop tv igralci
Naslednji članek

Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

SORODNI ČLANKI

Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

Zoja Veber Šmidt (Rosa Angela Romih)

Peter Veber (Radoš Bolčina)

Lukas Novak (Svit Stefanija)

Sara Petrič (Lea Mihevc)

Vsaka družina ima svoje skrivnosti

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojito88521
20. 09. 2025 15.21
Še ena plitka serija za sprane mozgane. Škoda časa. Dokumentarec ob 8h zvecer na Pop Tv. Tak kveliteten. To bi rad videl. Saj vas plačujemo.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256