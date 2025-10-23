Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Če po televiziji gledamo dramatične zaplete in kompleksne odnose, so osebne družinske zgodbe igralcev pravo nasprotje. Poglejmo v zakulisje njihovih družinskih odnosov in ali so tudi kaj nemirni. "Jaz si nisem upala biti zares upornica na začetku svojega najstništva - sem bila še vedno pridna punčka. Potem pri sedemnajstih ali osemnajstih sem pa rekla: 'No, v bistvu, jaz pa imam nekaj za povedati,' ko sem šla živeti v tujino," je priznala igralka Rosa Angela Romih.

Serija prikaže večplastnost družine, zakon, ljubezen, nerazumevanje, odraščanje in uporništvo. "Ravno zato, ker je v vsaki družini vsaj malo drame in je dinamika zelo pestra, se bo ogromno ljudi lahko poistovetilo s to serijo. Našli se bodo v njej in z zanimanjem gledali, ker si bodo rekli: 'To je pa tudi pri nas tako!'," je dejala igralka Ondina Kerec. Skupni čas pa igralci s svojimi družinami preživljajo tudi med spremljanjem Nemirne krvi.