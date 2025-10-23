Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Če po televiziji gledamo dramatične zaplete in kompleksne odnose, so osebne družinske zgodbe igralcev pravo nasprotje. Poglejmo v zakulisje njihovih družinskih odnosov in ali so tudi kaj nemirni. "Jaz si nisem upala biti zares upornica na začetku svojega najstništva - sem bila še vedno pridna punčka. Potem pri sedemnajstih ali osemnajstih sem pa rekla: 'No, v bistvu, jaz pa imam nekaj za povedati,' ko sem šla živeti v tujino," je priznala igralka Rosa Angela Romih.
Serija prikaže večplastnost družine, zakon, ljubezen, nerazumevanje, odraščanje in uporništvo. "Ravno zato, ker je v vsaki družini vsaj malo drame in je dinamika zelo pestra, se bo ogromno ljudi lahko poistovetilo s to serijo. Našli se bodo v njej in z zanimanjem gledali, ker si bodo rekli: 'To je pa tudi pri nas tako!'," je dejala igralka Ondina Kerec. Skupni čas pa igralci s svojimi družinami preživljajo tudi med spremljanjem Nemirne krvi.
