Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Ljubljana, 23. 10. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
3

Vsi tisti, ki zagreto spremljate našo serijo Nemirna kri, zdaj že dobro poznate like, njihove lastnosti, naštudirali pa ste tudi zapletene družinske odnose. A zvezdniki serije so v svojem zasebnem življenju seveda povsem drugačni.

Ne zamudite serije Nemirna kri med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Če po televiziji gledamo dramatične zaplete in kompleksne odnose, so osebne družinske zgodbe igralcev pravo nasprotje. Poglejmo v zakulisje njihovih družinskih odnosov in ali so tudi kaj nemirni. "Jaz si nisem upala biti zares upornica na začetku svojega najstništva - sem bila še vedno pridna punčka. Potem pri sedemnajstih ali osemnajstih sem pa rekla: 'No, v bistvu, jaz pa imam nekaj za povedati,' ko sem šla živeti v tujino," je priznala igralka Rosa Angela Romih.

Serija prikaže večplastnost družine, zakon, ljubezen, nerazumevanje, odraščanje in uporništvo. "Ravno zato, ker je v vsaki družini vsaj malo drame in je dinamika zelo pestra, se bo ogromno ljudi lahko poistovetilo s to serijo. Našli se bodo v njej in z zanimanjem gledali, ker si bodo rekli: 'To je pa tudi pri nas tako!'," je dejala igralka Ondina Kerec. Skupni čas pa igralci s svojimi družinami preživljajo tudi med spremljanjem Nemirne krvi.

Nemirna kri igralci Svit Stefanija Rosa Angela Romih Ondina Kerec
Naslednji članek

Lukas se znajde v središču napetosti med Saro in Bobanom

SORODNI ČLANKI

Lukas se znajde v središču napetosti med Saro in Bobanom

Napetosti naraščajo: Sara pod pritiskom, Lukas vse bolj sumničav

Pri 16 letih se je vpisal na študij igre, zaradi kritike Vučića izgubil službo

Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Svit Stefanija: Upam, da si z Lukasom nisva preveč podobna

Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
23. 10. 2025 09.16
V zasebnem zivljenju so anemicni ...
ODGOVORI
0 0
4krogci
23. 10. 2025 08.45
+2
A res uspe to nekomu gledat??? Totalno negledljivo!
ODGOVORI
2 0
Slash
23. 10. 2025 08.42
+2
Potem v resnici niso tako debilni ?
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306