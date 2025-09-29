Kaj imata s svojima likoma skupnega zvezdnika serije Nemirna kri?

Ne zamudite premiere serije Nemirna kri nocoj ob 20. uri na POP TV.

Zvezdnika serije Lea Mihevc in Svit Stefanija sta priznala, da bosta potrebovala še nekaj časa, da se bosta navadila na vso medijsko pozornost zaradi težko pričakovane serije Nemirna kri, ki si jo lahko premierno ogledate nocoj ob 20. uri na POP TV. "Zaenkrat je cela izkušnja super lepa, polna pričakovanja in pozitivnega vznemirjenja. Misliva in upava, da naju čakajo same lepe stvari," je povedala igralka.

Kaj pa sta igralca povedala o svojih likih? "Sara je meni v veliko stvareh zelo podobna, sploh v tej trmi in vztrajnosti, si pa velikokrat želim, da bi imela njeno odločnost, ker jaz za razliko od nje veliko preveč razmišljam in tehtam," je priznala Lea, Svit pa je za svoj lik dodal: "To, da sva oba nora ženskarja," se je pošalil. "Hecam se. Zelo sva si različna in to mi je v bistvu zelo všeč. Edina stvar, v kateri sva si podobna, je ta, da imava oba motor. Tam pa se tudi konča."

Igralca sta povedala, da sta se na snemanju s preostalo igralsko ekipo ter ekipo za kamero zelo povezala: "To je res ena taka lepa celovita družina."