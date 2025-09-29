Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Kaj imata s svojima likoma skupnega zvezdnika serije Nemirna kri?

Ljubljana, 29. 09. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
2

Na POP TV prihaja čustveno nabita, napeta in skrivnosti polna serija Nemirna kri. Ljubezen. Izdaja. Bogastvo. Pohlep. Idilično konjeniško posestvo. Moč in status. Molk in skrivnosti. Prinaša zgodbo, kjer ni le dobro proti zlu, temveč prava čustvena vojna med generacijami, vrednotami, strastmi in resnicami, ki čakajo, da pridejo na dan.

Ne zamudite premiere serije Nemirna kri nocoj ob 20. uri na POP TV.

Zvezdnika serije Lea Mihevc in Svit Stefanija sta priznala, da bosta potrebovala še nekaj časa, da se bosta navadila na vso medijsko pozornost zaradi težko pričakovane serije Nemirna kri, ki si jo lahko premierno ogledate nocoj ob 20. uri na POP TV. "Zaenkrat je cela izkušnja super lepa, polna pričakovanja in pozitivnega vznemirjenja. Misliva in upava, da naju čakajo same lepe stvari," je povedala igralka.

Kaj pa sta igralca povedala o svojih likih? "Sara je meni v veliko stvareh zelo podobna, sploh v tej trmi in vztrajnosti, si pa velikokrat želim, da bi imela njeno odločnost, ker jaz za razliko od nje veliko preveč razmišljam in tehtam," je priznala Lea, Svit pa je za svoj lik dodal: "To, da sva oba nora ženskarja," se je pošalil. "Hecam se. Zelo sva si različna in to mi je v bistvu zelo všeč. Edina stvar, v kateri sva si podobna, je ta, da imava oba motor. Tam pa se tudi konča."

Igralca sta povedala, da sta se na snemanju s preostalo igralsko ekipo ter ekipo za kamero zelo povezala: "To je res ena taka lepa celovita družina."

nemirna kri serija pop tv lea mihevc svit stefanija
Naslednji članek

Lea Mihevc: Nemirna kri prinaša stvari, ki jih v slovenskih serijah še ni bilo

SORODNI ČLANKI

Lea Mihevc: Nemirna kri prinaša stvari, ki jih v slovenskih serijah še ni bilo

Odštevanje do premiere serije Nemirna kri

Igralci Nemirne krvi so si skupaj ogledali prvo epizodo: Napeto je

Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

Sara Petrič (Lea Mihevc)

Vsaka družina ima svoje skrivnosti

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
29. 09. 2025 09.13
Antipatična
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
29. 09. 2025 08.11
+1
Nič, stari igralci bodo spet odlični, mladi pa kar nekaj...
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256