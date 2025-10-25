Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

Serija Nemirna kri je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Pesem Nemirna kri , ki je uvodna špica istoimenske serije, se je že zasidrala med gledalci in gledalkami. O tem med drugim priča tudi število ogledov in pretočnih predvajanj skladbe.

Z Nino Pušlar smo zato posneli izziv, kaj ima raje. Kot je povedala, prej kot rdečo šminko izbere naraven videz. Na vprašanje, ali ima raje superge ali visoke pete, pa se je pošalila: "Superge, je rekla obuta v petah."

Nekatera vprašanja so bila tudi nekoliko "težja". Pica ali šmoren? Po tehtnem premisleku je Nina Pušlar zaklicala šmoren. V videu preverite, kako je odgovorila še na nekatere druge dileme, med drugim tudi na to, ali raje izbere petje v avtu ali pod tušem.