Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

Ljubljana, 25. 10. 2025 11.58 | Posodobljeno pred 26 minutami

R. M.
Nini Pušlar, ki poje v uvodni špici priljubljene serije Nemirna kri, smo postavili nekatere "težke" dileme. Pica ali šmoren? Superge ali visoke pete?

Serija Nemirna kri je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Pesem Nemirna kri, ki je uvodna špica istoimenske serije, se je že zasidrala med gledalci in gledalkami. O tem med drugim priča tudi število ogledov in pretočnih predvajanj skladbe.

Z Nino Pušlar smo zato posneli izziv, kaj ima raje. Kot je povedala, prej kot rdečo šminko izbere naraven videz. Na vprašanje, ali ima raje superge ali visoke pete, pa se je pošalila: "Superge, je rekla obuta v petah."

Nekatera vprašanja so bila tudi nekoliko "težja". Pica ali šmoren? Po tehtnem premisleku je Nina Pušlar zaklicala šmoren. V videu preverite, kako je odgovorila še na nekatere druge dileme, med drugim tudi na to, ali raje izbere petje v avtu ali pod tušem.

Kot je pevka povedala med snemanjem videospota za omenjeno pesem, jo je posestvo, na katerem so snemali tako videospot kot tudi serijo, spomnilo na otroštvo.

Preberi še Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

"Preden sem se rodila, so imeli pri nas doma konje. Res imam lepe spomine na otroštvo. Mislim, da mi je odraščanje na vasi dalo tako veliko stvari za življenje, da ne znam povedati. Vsako priložnost, ki jo imam, izkoristim, da grem domov - kosim travo, grabim mrvo ... Da ne boste mislili, da samo pojem in nastopam," je dodala v smehu.

