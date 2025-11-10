Svetli način
Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Ljubljana, 10. 11. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 40 minutami

E.M.
3

Zapleti se zaostrujejo: Lukas in Florjan sta v sporu, Diana izzove Heleno, medtem ko Peter išče pomoč. Kakšne posledice bodo prinesli novi dogodki? Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Lukas pride k Sari na vrata, a mu odpre Florjan. Florjan ga "razsvetli", da je tukaj zasebno. Lukas ga poskuša odriniti, saj želi k Sari, a mu ne uspe, in v tistem Lukas besen udari Florjana.

Diana vsa razposajena prispe na posestvo in začne zlagati prestižne kovčke in vrečke iz taksija. Že takoj ob prihodu razdraži žalujočo Heleno, ki ji pove, da je umrla njena kobila Lady in da je njen odnos neprimeren.

Zoja prosi Matica, da jo trenira, a Matic zavrne njeno prošnjo. Peter pride k Ervinu in ga prosi za pomoč. 

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

KOMENTARJI (3)

weber1
10. 11. 2025 16.59
Hahaha..kako ne vidite, da se sramotite z takšnimi članki..?
0 0
Albert Konečnik
10. 11. 2025 16.36
Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri? KUP OSLARIJ!!!
0 0
Amor Fati
10. 11. 2025 16.24
+1
Noben vas ne gleda.
1 0
