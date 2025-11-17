Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Peter prejme od Bobana fotografijo Diane in se prestraši za njeno varnost. Takoj jo pokliče, a se Diana ne javlja na telefon, zato se odloči, da bo osebno interveniral. Razjarjen vstopi v Bobanovo pisarno in zahteva, da mu izroči Diano. Boban od njega zahteva, da se umakne iz firme, a Peter mu ne popušča, kar sliši skrita Diana in obtoži očeta, da mu ni mar zanjo. Peter želi, da Diana takoj odide od tega nevarnega človeka, a se mu Diana upre.