Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Ljubljana, 17. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Dogajanje je čedalje bolj zapleteno in dramatično. Peter se prestraši za Dianino varnost in nemudoma ukrepa, kar vodi v nov spopad z Bobanom. Na drugi strani se Sara opravičuje Luki in naleti na veliko presenečenje na njegovih vratih. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Peter prejme od Bobana fotografijo Diane in se prestraši za njeno varnost. Takoj jo pokliče, a se Diana ne javlja na telefon, zato se odloči, da bo osebno interveniral. Razjarjen vstopi v Bobanovo pisarno in zahteva, da mu izroči Diano. Boban od njega zahteva, da se umakne iz firme, a Peter mu ne popušča, kar sliši skrita Diana in obtoži očeta, da mu ni mar zanjo. Peter želi, da Diana takoj odide od tega nevarnega človeka, a se mu Diana upre.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara se pride opravičiti Luki. Po premisleku se odloči, da bo pozvonila, a na vratih naleti na ogromno presenečenje.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

