Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovu Nemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Ljubljana, 24. 11. 2025 18.40 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Sara prizna, da je policistka pod krinko, kar Lukasa spravi v bes. Olga razkrije zahrbtno oporoko, ki ji grozi z izgubo premoženja. Ne zamudite današnje epizode ob 21.20.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, po novem kvizu Na lovu.

Sara je priznala, da je policistka pod krinko. Lukas je besen, ker ga je zavajala in jo na mestu odpusti. Sara se poskuša braniti, da vsa čustva le niso bila lažna. Eksplozivno slovo Lukasa in Sare privabi iz pisarne Petra, ki izve, da je Lukas odpustil Saro.

Olga prebere vsebino podtaknjene oporoke. V njej si je Ervin med drugim prilastil levji delež podjetja ter svojo polovico posestva, nadzor pa še nad ostalimi stvarmi. Olga je vsa iz sebe ob takšni prevari, togotna ne more verjeti svojim očem.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 21.20 na POP TV.

Nemirna kri tizer pop tv spored
Naslednji članek

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

SORODNI ČLANKI

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

Prepoznate naše znane igralce v različnih vlogah?

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Vrhunske slovenske serije na VOYO, ki jih ne smete zamuditi

Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Legolas99
24. 11. 2025 18.56
Koliko ljudi to gleda,jaz zase ne vem,nekako ne morem slovenskih nadaljevank gledati,niti filmov,tudi balkanski mi ne potegnejo...zadnjič sem hotu tisto grozljivko slovensko pogledati:pa tako lep dan je bil,pa mi ni šlo,kot da ni tezine v našem jeziku...Čudno mi....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363