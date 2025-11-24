Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, po novem kvizu Na lovu.

Sara je priznala, da je policistka pod krinko. Lukas je besen, ker ga je zavajala in jo na mestu odpusti. Sara se poskuša braniti, da vsa čustva le niso bila lažna. Eksplozivno slovo Lukasa in Sare privabi iz pisarne Petra, ki izve, da je Lukas odpustil Saro.

Olga prebere vsebino podtaknjene oporoke. V njej si je Ervin med drugim prilastil levji delež podjetja ter svojo polovico posestva, nadzor pa še nad ostalimi stvarmi. Olga je vsa iz sebe ob takšni prevari, togotna ne more verjeti svojim očem.