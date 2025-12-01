Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovu Nemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Ljubljana, 01. 12. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Napeta nocojšnja epizoda serije Nemirna kri prinaša nepredvidene dogodke. Slišijo se streli, skrivnostna srečanja in težke odločitve, ki bi lahko spremenile življenja družine. Bo resnica končno prišla na dan? Nocoj ob 21:20 na POP TV.

Olga priteče za Petrom in Diano, ki sta bila namenjena na jahanje. Iz petnih žil vleče razloge, zakaj naj ne gresta, in ko to ne zaleže, začne glasno, lažno jokati. A Peter se ne pusti prepričati, Olga pa zavlačuje in se izmotava, ko iz gozda odjekne glasen strel.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, po novem kvizu Na lovu.

Zoja prepričuje Matica, da mora očetu povedati resnico glede maminega skrivnega srečanja. Matic ni prepričan, razmišlja o posledicah za družino. Zvone gre preveriti, če po okolici posestva res lomastijo divje svinje, a namesto divje svinje naleti na nekoga drugega.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 21.20 na POP TV.

Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Nemirna kri serija tv spored pop tv voyo
Naslednji članek

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

SORODNI ČLANKI

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

Prepoznate naše znane igralce v različnih vlogah?

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
01. 12. 2025 16.53
+1
Negledljivost zacinjena s slabim svenarijem in igralci?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385