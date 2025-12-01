Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

Napeta nocojšnja epizoda serije Nemirna kri prinaša nepredvidene dogodke. Slišijo se streli, skrivnostna srečanja in težke odločitve, ki bi lahko spremenile življenja družine. Bo resnica končno prišla na dan? Nocoj ob 21:20 na POP TV.

Olga priteče za Petrom in Diano, ki sta bila namenjena na jahanje. Iz petnih žil vleče razloge, zakaj naj ne gresta, in ko to ne zaleže, začne glasno, lažno jokati. A Peter se ne pusti prepričati, Olga pa zavlačuje in se izmotava, ko iz gozda odjekne glasen strel.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka, po novem kvizu Na lovu.

Zoja prepričuje Matica, da mora očetu povedati resnico glede maminega skrivnega srečanja. Matic ni prepričan, razmišlja o posledicah za družino. Zvone gre preveriti, če po okolici posestva res lomastijo divje svinje, a namesto divje svinje naleti na nekoga drugega.

