Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Srbskega igralca Ammarja Mešića lahko spremljamo v vlogi negativca v sveži POP TV seriji Nemirna kri . Novinarki Barbari Bašić je nedavno razkril, kako je prišel do vloge v seriji. "Doma sem se posnel in poslal, nato pa so me poklicali, da sem prišel v ožji krog. Ko sem prišel na sestanek še tretjič, so mi dejali, da je vloga moja."

Vloga Bobana Vuka je njegova prva negativna vloga v karieri. "Do zdaj sem vedno igral mlade, fine fante, ki bi jih vsaka mama želela za zeta. Vedno pa je bila moja želja, da igram negativno vlogo, da bi videl, kako bi se znašel v tem." Ammar v seriji igra Bobana, postavnega poslovneža iz Beograda. Je urejen in šarmanten, uglajen in svetovljanski, zna biti pa tudi zelo okruten na nepredstavljive načine. Kot direktor slovenske izpostave varnostnega podjetja Global Securities je svojo poslovno mrežo naročnikov in strank razširil daleč čez meje svoje države. Na seznamu preteklih strank, ki jih je varoval, najdemo mnoge visoke politike in estradnike.

Srbski igralec je priznal, da je imel na začetku snemanja serije tremo iz več razlogov. "Prvi razlog je jezik. V seriji govorim srbsko, moji igralski kolegi pa slovensko. Ko se učim tekst, se učim tudi replik kolegov, da vem, kdaj lahko nadaljujem, kdaj je moja replika." Ob tem je izrazil hvaležnost celotni ekipi serije, ki ga je toplo sprejela. "Vsi, od igralcev, produkcije, maske, do kostumografov, ljudi za in pred kamero, so se zares potrudili, da sem se počutil, kot da nisem tujec, kot da sem njihov."