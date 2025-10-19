Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Svetli način
Zagreb, 19. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Barbara Bašić , E.M.
Srbski igralec Ammar Mešić se je v seriji Nemirna kri prvič preizkusil v vlogi negativca. Kot pravi, si je že dolgo želel takšnega izziva, a ta je prišel s svojimi izzivi. V seriji govorim srbsko, moji igralski kolegi pa slovensko. Ko se učim tekst, se učim tudi replik kolegov, da vem, kdaj lahko nadaljujem, kdaj je moja replika," je povedal in razkril, kako je vlogo sploh dobil.

Ne zamudite Ammarja Mešića v seriji Nemirna kri od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Srbskega igralca Ammarja Mešića lahko spremljamo v vlogi negativca v sveži POP TV seriji Nemirna kri. Novinarki Barbari Bašić je nedavno razkril, kako je prišel do vloge v seriji. "Doma sem se posnel in poslal, nato pa so me poklicali, da sem prišel v ožji krog. Ko sem prišel na sestanek še tretjič, so mi dejali, da je vloga moja."

Srbskega igralca Ammarja Mešića lahko spremljamo v vlogi negativca v sveži POP TV seriji Nemirna kri.
Srbskega igralca Ammarja Mešića lahko spremljamo v vlogi negativca v sveži POP TV seriji Nemirna kri. FOTO: POP TV

Vloga Bobana Vuka je njegova prva negativna vloga v karieri. "Do zdaj sem vedno igral mlade, fine fante, ki bi jih vsaka mama želela za zeta. Vedno pa je bila moja želja, da igram negativno vlogo, da bi videl, kako bi se znašel v tem." Ammar v seriji igra Bobana, postavnega poslovneža iz Beograda. Je urejen in šarmanten, uglajen in svetovljanski, zna biti pa tudi zelo okruten na nepredstavljive načine. Kot direktor slovenske izpostave varnostnega podjetja Global Securities je svojo poslovno mrežo naročnikov in strank razširil daleč čez meje svoje države. Na seznamu preteklih strank, ki jih je varoval, najdemo mnoge visoke politike in estradnike.

Srbski igralec je priznal, da je imel na začetku snemanja serije tremo iz več razlogov. "Prvi razlog je jezik. V seriji govorim srbsko, moji igralski kolegi pa slovensko. Ko se učim tekst, se učim tudi replik kolegov, da vem, kdaj lahko nadaljujem, kdaj je moja replika." Ob tem je izrazil hvaležnost celotni ekipi serije, ki ga je toplo sprejela. "Vsi, od igralcev, produkcije, maske, do kostumografov, ljudi za in pred kamero, so se zares potrudili, da sem se počutil, kot da nisem tujec, kot da sem njihov."

Preberi še Pri 16 letih se je vpisal na študij igre, zaradi kritike Vučića izgubil službo

"Dolžen sem veliko zahvalo vsem za zaupanje in za priložnost," je poudaril igralec in dodal: "Upam, da so zadovoljni. Produkcija je rekla, da je zadovoljna in če so oni zadovoljni, sem tudi jaz. Najpomembnejše pa mi je to, da so zadovoljni igralci." Igralca sicer lahko spremljate tudi v seriji V dobrem in slabem na POP TV.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
19. 10. 2025 09.17
+1
Tega ammarja boste sedaj vlekli vsaj tretji dan po tem portalu!
ODGOVORI
1 0
son?ek11
19. 10. 2025 08.08
-1
Je zelo dober igralec pa tudi kot človek ima močan značaj, zato je tudi imel težave v rodni Srbiji.
ODGOVORI
0 1
