Kako je potekalo snemanje serije Nemirna kri?

Vse dobre stvari se enkrat končajo, tako bo tudi danes ob 21.20 na POP TV konec prve sezone priljubljene serije Nemirna kri . Saga bogate družine Veber in zvok kopit konjev sta pretekle mesece spremljala številna gospodinjstva, ki so komaj čakala, da se zvečer skupaj vsedejo pred televizijo in si ogledajo, kaj novega so zakuhali njihovi najljubši igralci.

Pred začetkom snemanja pa smo se z vodjo produkcije igranih vsebin na POP TV Petro Strašek pogovorili o dramatični seriji, ki je postregla z družinskimi ugankami, spletkami, kriminalom in ljubezensko zgodbo. Kako je potekalo snemanje Nemirne krvi in kje se je vse skupaj sploh začelo? Vse to in še več si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Ne zamudite nocojšnjega velikega finala prve sezone serije Nemirna kri ob 21.20 na POP TV.