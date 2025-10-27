Kako poteka snemanje zahtevnih prizorov?

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri prinaša tudi nekaj kompleksnih prizorov – tako za igralke in igralce kot za snemalno ekipo. Enega težjih igralskih prizorov do zdaj sta odigrali Alenka Kraigher in Lucija Harum, igralki, ki v seriji igrata sestri Heleno in Diano Veber.

Zaradi velike tekmovalnosti, nevoščljivosti in dolgoletnih sporov sta se Helena in Diana v enem od prizorov sporekli. Njun pretep pa se je končal v bazenu. "Že na avdiciji, ko sva morali zaigrati ta prizor, sva bili obe povsem navdušeni, da je vključen ta prizor. Zelo nama je bil všeč. Veselili sva se tega prizora, ker v resničnem življenju navadno ne padeš v bazen z oblačili," je dejala v intervjuju za zadovoljna.si.