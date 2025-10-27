Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Kako poteka snemanje zahtevnih prizorov?

Ljubljana, 27. 10. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Kako se snemalna ekipa sooča z zahtevnimi prizori v seriji Nemirna kri? Predstavljamo ozadje snemanja spora med Diano in Heleno, ki mu je sledil padec v bazen, snemanje prizora z razsutim tovorom in pripravo igralcev na jahanje konjev, ki v seriji igrajo pomembno vlogo.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV.

Serija Nemirna kri prinaša tudi nekaj kompleksnih prizorov – tako za igralke in igralce kot za snemalno ekipo. Enega težjih igralskih prizorov do zdaj sta odigrali Alenka Kraigher in Lucija Harum, igralki, ki v seriji igrata sestri Heleno in Diano Veber.

Zaradi velike tekmovalnosti, nevoščljivosti in dolgoletnih sporov sta se Helena in Diana v enem od prizorov sporekli. Njun pretep pa se je končal v bazenu. "Že na avdiciji, ko sva morali zaigrati ta prizor, sva bili obe povsem navdušeni, da je vključen ta prizor. Zelo nama je bil všeč. Veselili sva se tega prizora, ker v resničnem življenju navadno ne padeš v bazen z oblačili," je dejala v intervjuju za zadovoljna.si.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

So se pa morali igralci in igralke spoprijateljiti tudi s konji, ki v seriji Nemirna kri igrajo pomembno vlogo. Zaradi tega so morali že pred začetkom snemanja obiskovati ure jahanja. Nekaterim igralcem so se ob tem izpolnile otroške sanje. "Pametni so. Ljudje malo podcenjujemo njihov intelekt. Velja stereotip, da te bo konj brcnil. Če mu ne daš razloga, da te brcne, te ne bo," je dejal Filip Žunić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med tehnično bolj zapletenimi pa je bil prizor z razsutim kamionom, polnim sadja. V spodnjem posnetku preverite, kako je potekalo snemanje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot trdijo ustvarjalci serije, pa bo serija z zahtevnimi prizori postregla tudi v prihodnje. Ne zamudite novih delov serije Nemirna kri, ki so na sporedu vsak večer na POP TV.

nemirna kri alenka kraigher snemanje
Naslednji članek

Kaj izbere Nina Pušlar: petje v avtu ali pod tušem?

SORODNI ČLANKI

Igralci serije Nemirna kri so v zasebnem življenju povsem drugačni

Lukas se znajde v središču napetosti med Saro in Bobanom

Napetosti naraščajo: Sara pod pritiskom, Lukas vse bolj sumničav

Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Svit Stefanija: Upam, da si z Lukasom nisva preveč podobna

Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Protoc
27. 10. 2025 09.17
Tela Slovenija se pocuti ko Hollywood..za razliko od Hrvaske in Slovenije..ne znajo ene pesmi narediti..kaj šele film..so 10 let v ozadju hrvaske in srbije..
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306