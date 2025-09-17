Kdo bo poleg glavnih junakov navduševal v seriji Nemirna kri?

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič, ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so ostail liki serije Nemirna kri?

OLGA VEBER (Mirjam Korbar) Petrova žena in prva dama posestva. Uglajena in nadzorovana, a z močno ambicijo. Želi ohraniti vpliv nad podjetjem in dediščino. Njena navezanost na premoženje presega čustvene vezi. Ne prenese misli, da bi nekdo od zunaj prevzel oblast. V odnosu z otrokoma niha med skrbnostjo in manipulacijo. Olga je preračunljiva strateginja. V igri moči igra tiho, a ključno vlogo. Vedno igra na dolgi rok.

OLGA VEBER (Mirjam Korbar) FOTO: POP TV icon-expand

DUŠKA PETRIČ (Nataša Tič Raljan) Duška je Sarina nebiološka mama, vdova in upokojena vzgojiteljica z veliko srčnostjo in malo potrpljenja. Sara je njeno vse, zato jo želi zaščititi pred svetom – pa naj bo to služba kriminalistke ali neurejeno ljubezensko življenje. Prepričana je, da bi bil Florjan popoln zet, in vztrajno spodbuja Saro, naj se vrne k njemu. Želi si, da bi hči končno umirila konje in si ustvarila družino. Duška je kronično bolna, kar jo pogosto utrudi in čustveno destabilizira. Navzven šibka, znotraj pa nepopustljiva, ko gre za ljubezen do svoje hčere.

DUŠKA PETRIČ (Nataša Tič Raljan) FOTO: POP TV icon-expand

DORI JERMAN (Alenka Kozolc) Gospodinja na posestvu, srčna in modra ženska. Peter ji zaupa in je edina, ki pozna njegove najgloblje skrbi. Materinska figura, ki zna svetovati, pomiriti in postaviti mejo. Povezana z Ano, Petrovo izgubljeno ljubeznijo, s katero sta stkali močno prijateljstvo. Do Vebrov je lojalna, a ne naivna. Ko je treba, zna dvigniti glas tudi proti Olgi ali Heleni. Njena ljubezen do družine in pravičnost jo ločujeta od drugih.

DORI JERMAN (Alenka Kozolc) FOTO: POP TV icon-expand

ZVONE JERMAN (Lotos V. Šparovec) Oskrbnik na posestvu, ponosen, preprost mož. Pooseblja zdravo kmečko pamet. Njegov pogled na življenje je: Drži se svojega. Ljubeč mož in oče, skrben do družine. Njegova kritika hčerke Lucije izvira iz skrbi in razočaranja. Domač, topel, a tudi načelen, ko gre za pravico. Z Dori tvorita stabilen par, ki kljub pritiskom ohranja notranji mir. Zvone je zrcalo iskrene skromnosti.

ZVONE JERMAN (Lotos V. Šparovec) FOTO: POP TV icon-expand

LUCIJA JERMAN (Ondina Kerec) Hčerka Dori in Zvoneta, podjetna in brez zavor. Lastnica mestnega bistroja, ki želi postati del elite. Ne izbira sredstev za doseganje ciljev, a v sebi skriva občutek manjvrednosti. Hrepeni po ugodju, ki ga Veberjevi simbolizirajo. Zaplete se v razmerje z Lukasom, v njem vidi vstopnico v svet bogastva. Z bratom Maticem ima iskren odnos. Lucija ni zlobna, je pa neizprosna.

LUCIJA JERMAN (Ondina Kerec) FOTO: POP TV icon-expand

MATIC JERMAN (Filip Žunić) Mlajši brat Lucije, preprost in delaven fant. Obožuje konje in pomaga v jahalni šoli. S prijateljico Zojo deli ljubezen do živali in odpor do pohlepa. Njegova modrost presega leta. Spoštuje družino in vrednote, ki jih je podedoval od očeta. V Zoji vidi več kot prijateljico, a se tega boji priznati. Matic je tih junak, ki pove več z dejanji kot z besedami.

MATIC JERMAN (Filip Žunić) FOTO: POP TV icon-expand

ERVIN VEBER (Borut Veselko) Petrov starejši brat, vpliven politik in skriti sovražnik. Ekscentričen, navzven uglajen, znotraj maščevalen. Že od mladosti živi v senci brata Petra in hrepeni po nadvladi. Sodeluje z mafijo in prek podjetja Global Securities pere denar. Njegova povezava z Valterjem omogoča tihotapljenje drog prek Petrovega skladišča. Ervin je umirjen, a nevaren. V resnici ni nikoli pozabil in ne bo nikoli odpustil.

ERVIN VEBER (Borut Veselko) FOTO: POP TV icon-expand

ZMAGO SIMONČIČ (Romeo Grebenšek) Državni tožilec z dvomljivimi vrednotami. Uradno varuh zakonitosti, v resnici pa Ervinova ključna lovka v pravosodju. Vedno pripravljen "pomagati" z umikanjem dokazov in usmerjanjem preiskav. Njegova lojalnost ima svojo ceno – in Ervin jo redno plačuje. Suhoparen in samozavesten, z vedno pripravljenimi izgovori. Njegovo ime se nikoli ne pojavi v javnosti, a v ozadju potegne marsikatero nit. Pooseblja tiho nevarnost sistema.

ZMAGO SIMONČIČ (Romeo Grebenšek) FOTO: POP TV icon-expand

FLORJAN JENKO (Blaž Setnikar) Vodja kriminalistične enote in Sarin bivši partner. Ambiciozen, izučen in karizmatičen, a tudi izjemno ljubosumen. Sara ga zapusti, a je ne more zares spustiti. Njegova vloga meji med zaveznikom in nadzornikom. Zna prestopiti mejo, ko gre za nadzor in željo po moči. Povezan z glavno preiskavo, a pogosto subjektiven. Je simbol sistema, ki ga Sara poskuša obiti. Njegova notranja razdvojenost ga vodi v napake.

FLORJAN JENKO (Blaž Setnikar) FOTO: POP TV icon-expand

ROBERT GORENC (Saša Klančnik) Veteran kriminalistične enote z več kot tridesetimi leti izkušenj. Ciničen, realističen, trikrat ločen, brez iluzij. Njegova glavna motivacija: preživeti dan z minimalnim stresom in vročim burekom. Do Sare je zaščitniški in ji zaupa bolj kot šefu Florjanu. Uporablja neortodoksne metode, a njegove poteze vedno zadanejo bistvo. Očarljiv v svoji grobosti, zabaven s svojo nepopustljivo iskrenostjo.

ROBERT GORENC (Saša Klančnik) FOTO: POP TV icon-expand

URŠKA BOLE (BOLETKA) (Saša Pavlin Stošić) Kriminalistka z jekleno voljo in borilnimi veščinami. Nekdanja članica Interpola in mojstrica reda v kaosu. Nesocialna, direktna in brez filtra – vsak stavek je kot udarec. Ne mara flirta, nepotizma ali neumnosti. Njen edini cilj je pravica, zapisana z vsemi vejicami in členki. Ima težave z empatijo, a jo njena predanost naredi nepogrešljivo. Njena prisotnost v ekipi je kot oklep – ne vedno prijetna, a ključna za preživetje.

URŠKA BOLE (BOLETKA) (Saša Pavlin Stošič) FOTO: POP TV icon-expand

VLASTA JESIH (Darja Reichman) Nekdanja porodna babica z mračno skrivnostjo. Bila je del prevare ob Sarinem rojstvu, za kar jo tepe vest že skoraj tri desetletja. Nekoč zaslepljena od ljubezni, danes na robu razuma. Po izpustu iz psihiatrične ustanove išče odrešitev v resnici. Trudi se popraviti, kar je bilo storjeno narobe – in zaščititi Saro pred Vebrovimi. Njena resnica je popačena, a izhaja iz iskrenega obžalovanja. Bo njeno razkritje rešitev ali tragedija?

VLASTA JESIH (Darja Reichman) FOTO: POP TV icon-expand

BOBAN VUK (Ammar Mešić) Boban je postaven poslovnež iz Beograda. Urejen in šarmanten, uglajen in svetovljanski, ki zna biti okruten na nepredstavljive načine. Kot direktor slovenske izpostave varnostnega podjetja Global Securities je svojo poslovno mrežo naročnikov in strank razširil daleč čez meje svoje države. V CV-ju preteklih strank, ki jih je varoval, najdemo mnoge visoke politike in estradnike.