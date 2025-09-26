Lea Mihevc: Nemirna kri prinaša stvari, ki jih v slovenskih serijah še ni bilo

Pred ponedeljkovo premiero nove slovenske serije Nemirna kri so se podružili igralke in igralci ter si skupaj ogledali odlomek prvega dela serije. Nad videnim so bili navdušeni. "Čisto iskreno, najprej smo tako kričali, da nismo nič slišali. Ampak je lepo videti nekaj, kar smo ustvarjali zadnje pol leta," je dejala igralka Lucija Harum. Njene besede je potrdil tudi Svit Stefanija. "Bili smo navdušeni. Vsakič, ko se je pojavil nov igralec, smo navijali," je povedal.
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
- FOTO: Luka Kotnik
Že prvi del je presegel pričakovanja Rose Angele Romih. "Serija je zelo na nivoju in zelo kvalitetna," je poudarila. Radijska voditeljica in igralka Ondina Kerec pa se ob tem sprašuje, kje je druga epizoda. "Dajte mi zdaj drugo epizodo. Kako mislite v torek? Dajte mi jo zdaj!" se je pošalila.
Serija bo razbila klasične žanrske okvirje. Prinaša namreč zgodbo, kjer ne tekmuje le dobro proti zlu, temveč ustvarja pravo čustveno vojno. Glavna igralka Lea Mihevc jo je opisala kot sago z močno predzgodbo. "Ene stvari so take, ki jih še nismo videli. Ne bom preveč razkrivala, ampak v slovenskih serijah jih še nismo videli, in to so taki bombončki, ki se jih zelo veselim," je dejala.
Močan poudarek serije bo kljub kriminalni zgodbi tudi na družini. "Se mi zdi, da smo res poglobili vsak težavo posameznega lika, da smo ga še bolj prišraufali in naredili še bolj surovega," je rekel igralec Blaž Setnikar, igralec Radoš Bolčina pa je temu še dodal, da gledalci in gledalke lahko pričakujejo pravi "serijski spektakel".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.