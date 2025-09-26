Lea Mihevc: Nemirna kri prinaša stvari, ki jih v slovenskih serijah še ni bilo

Nemirna kri prihaja na POP TV v ponedeljek, 29. septembra, ob 20. uri. Na sporedu bo vsak dan od ponedeljka do petka.

Pred ponedeljkovo premiero nove slovenske serije Nemirna kri so se podružili igralke in igralci ter si skupaj ogledali odlomek prvega dela serije. Nad videnim so bili navdušeni. "Čisto iskreno, najprej smo tako kričali, da nismo nič slišali. Ampak je lepo videti nekaj, kar smo ustvarjali zadnje pol leta," je dejala igralka Lucija Harum . Njene besede je potrdil tudi Svit Stefanija . "Bili smo navdušeni. Vsakič, ko se je pojavil nov igralec, smo navijali," je povedal.

Že prvi del je presegel pričakovanja Rose Angele Romih. "Serija je zelo na nivoju in zelo kvalitetna," je poudarila. Radijska voditeljica in igralka Ondina Kerec pa se ob tem sprašuje, kje je druga epizoda. "Dajte mi zdaj drugo epizodo. Kako mislite v torek? Dajte mi jo zdaj!" se je pošalila.

Serija bo razbila klasične žanrske okvirje. Prinaša namreč zgodbo, kjer ne tekmuje le dobro proti zlu, temveč ustvarja pravo čustveno vojno. Glavna igralka Lea Mihevc jo je opisala kot sago z močno predzgodbo. "Ene stvari so take, ki jih še nismo videli. Ne bom preveč razkrivala, ampak v slovenskih serijah jih še nismo videli, in to so taki bombončki, ki se jih zelo veselim," je dejala.