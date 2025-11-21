Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

V četrtek se je pod okriljem ministrstva za zdravje in v sodelovanju s policijo odvil tradicionalni, že 10. koncert Slovenija piha 0,0 . V teh letih je to postal tradicionalen dogodek, namenjen osveščanju o škodljivih posledicah uživanja in vožnje pod vplivom alkohola. Vstopnice so namreč prejeli tisti, ki so med policijsko kontrolo napihali 0,0.

Že vseh 10 let je srce koncerta policijski orkester z gosti. Tokratna posebna gostja koncerta je bila priljubljena pevka Nina Pušlar. Kot presenečenje pa se ji je na odru pridružila glavna zvezdnica serije Nemirna kri Lea Mihevc - sicer ambasadorka projekta Heroji furajo v pižamah, iniciative Zavoda Vozim za manj voženj pod vplivom alkohola. Skupaj sta odpeli naslovno skladbo omenjene serije.

Nekaj utrinkov s koncerta je na svojem Instagramovem profilu delila tudi Mihevc. "Me je spravila na oder," je zapisala na skupni fotografiji s Pušlar. V zaodrju pa sta se zvezdnicama, kot je razvidno z objav, pridružili še dve igralki iz serije Nemirna kri - Lucija Harum in Ondina Kerec.