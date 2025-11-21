Svetli način
Nemirna kri

Lea Mihevc z Nino Pušlar odpela Nemirno kri: 'Me je spravila na oder'

Ljubljana, 21. 11. 2025 16.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Nina Pušlar in Lea Mihevc sta poskrbeli za pravo poslastico med navdušenci serije Nemirna kri. Med koncertom Slovenija piha 0,0 s policijskim orkestrom se je Nini Pušlar na odru namreč pridružila Lea Mihevc. Skupaj sta odpeli naslovno skladbo serije Nemirna kri.

V četrtek se je pod okriljem ministrstva za zdravje in v sodelovanju s policijo odvil tradicionalni, že 10. koncert Slovenija piha 0,0. V teh letih je to postal tradicionalen dogodek, namenjen osveščanju o škodljivih posledicah uživanja in vožnje pod vplivom alkohola. Vstopnice so namreč prejeli tisti, ki so med policijsko kontrolo napihali 0,0.

Nina Pušlar in Lea Mihevc sta skupaj odpeli skladbo Nemirna kri.
Nina Pušlar in Lea Mihevc sta skupaj odpeli skladbo Nemirna kri. FOTO: 24UR

Že vseh 10 let je srce koncerta policijski orkester z gosti. Tokratna posebna gostja koncerta je bila priljubljena pevka Nina Pušlar. Kot presenečenje pa se ji je na odru pridružila glavna zvezdnica serije Nemirna kri Lea Mihevc - sicer ambasadorka projekta Heroji furajo v pižamah, iniciative Zavoda Vozim za manj voženj pod vplivom alkohola. Skupaj sta odpeli naslovno skladbo omenjene serije.

Nekaj utrinkov s koncerta je na svojem Instagramovem profilu delila tudi Mihevc. "Me je spravila na oder," je zapisala na skupni fotografiji s Pušlar. V zaodrju pa sta se zvezdnicama, kot je razvidno z objav, pridružili še dve igralki iz serije Nemirna kri - Lucija Harum in Ondina Kerec.

"Me je spravila na oder," je na Instagramu zapisala Mihevc.
"Me je spravila na oder," je na Instagramu zapisala Mihevc. FOTO: Instagram

Med pomembnejšimi gosti v občinstvu sta bila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in generalni direktor policije Damjan Petrič.

lea mihevc nina pušlar nemirna kri koncert policija
Naslednji članek

Kaj nas ta teden čaka v seriji Nemirna kri?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DJ-Pero
21. 11. 2025 18.09
+2
Bravo Nina! Kapo dol... :) Ugotavljam, da je vsaj ena normalna punca po današnjem dopoldanskem poslušanju na radiju. :)
ODGOVORI
2 0
