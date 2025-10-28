Lea in Svit iskreno: 'Lea je večja piflarka'

Za nami je že več kot 20 epizod serije Nemirna kri. Gledalci in gledalke so like v seriji že spoznali, kako dobro pa eden drugega poznata glavna igralca Lea Mihevc in Svit Stefanija? In ali vesta odgovore na nekatera vprašanja, povezana s serijo? Igralca sta se preizkusila v igri drži ali ne drži.
Je del serije potekal v tujini? Igralca sta se oba strinjala, da so bile lokacije snemanja zgolj v Sloveniji.
Serija vsebuje tudi zahtevne prizore. Kdo od njiju je bolj pripravljen na snemanje - Svit ali Lea? "Ego mi govori, da moram reči, da sem jaz. Ampak mislim, da kar zna biti Lea bolj pripravljena," je dejal Svit.
S tem pa se je strinjala tudi Lea. "On zmeden pride na snemanje. No, saj jaz tudi. Kdaj reče, da ga je kakšen prizor presenetil. Mislim, da je Lea bolj piflarka. Saj to bi tudi on rekel," je odgovorila.
Ob tem pa je priznala, da se ji je na snemanju serije uresničila otroška želja. Od nekdaj se je namreč želela naučiti jahati konja. "Za 10. rojstni dan sem si zaželela tečaj jahanja. To so mi doma obljubljali, potem pa nikoli ni bilo časa. Evo, 20 let kasneje pa se mi je želja uresničila," je dejala.
Brez težav sta oba izstrelila pevko, ki poje naslovno pesem serije Nemirna kri. Lea je ob tem delček istoimenske skladbe tudi odpela.
Oba pa smo soočili še s provokativnim vprašanjem, ali je Lea Mihevc zaradi snemanja druge serije res sprva zavrnila vlogo v Nemirni krvi. Odgovor na to vprašanje pa najdete v spodnjem videu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.