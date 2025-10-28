Lea in Svit iskreno: 'Lea je večja piflarka'

Kako dobro se poznata Lea Mihevc in Svit Stefanija, zvezdnika serije Nemirna kri, in kako dobro poznata serijo? To smo preverili z igro, v kateri je Lea priznala, da je "bolj piflarska" od Svita in da se ji je na snemanju serije uresničila skrita želja iz otroštva.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan med ponedeljkom in petkom ob 20. uri na POP TV.

Za nami je že več kot 20 epizod serije Nemirna kri. Gledalci in gledalke so like v seriji že spoznali, kako dobro pa eden drugega poznata glavna igralca Lea Mihevc in Svit Stefanija? In ali vesta odgovore na nekatera vprašanja, povezana s serijo? Igralca sta se preizkusila v igri drži ali ne drži. Je del serije potekal v tujini? Igralca sta se oba strinjala, da so bile lokacije snemanja zgolj v Sloveniji.

Serija vsebuje tudi zahtevne prizore. Kdo od njiju je bolj pripravljen na snemanje - Svit ali Lea? "Ego mi govori, da moram reči, da sem jaz. Ampak mislim, da kar zna biti Lea bolj pripravljena," je dejal Svit. S tem pa se je strinjala tudi Lea. "On zmeden pride na snemanje. No, saj jaz tudi. Kdaj reče, da ga je kakšen prizor presenetil. Mislim, da je Lea bolj piflarka. Saj to bi tudi on rekel," je odgovorila.

Ob tem pa je priznala, da se ji je na snemanju serije uresničila otroška želja. Od nekdaj se je namreč želela naučiti jahati konja. "Za 10. rojstni dan sem si zaželela tečaj jahanja. To so mi doma obljubljali, potem pa nikoli ni bilo časa. Evo, 20 let kasneje pa se mi je želja uresničila," je dejala.

Brez težav sta oba izstrelila pevko, ki poje naslovno pesem serije Nemirna kri. Lea je ob tem delček istoimenske skladbe tudi odpela.