Peter in Lukas v Manhattnu nazdravljata na konec preiskave. Lucija hinavsko podžge Lukasovo ljubosumje glede Sare in Bobana. Lukas in Lucija po odhodu Petra na sestanek z zdravnikom ostaneta sama. Peter od zdravnika izve rezultate zdravniških preiskav.
Na postaji je ekipa poparjena zaradi odločitve o koncu preiskave. Še posebej je razočarana Sara, a Florjan je tokrat neizprosen. Kasneje ga na zagovor pokliče direktor.
Priliznjenega Valterja skrbi za lastno tazadnjo in Heleni prinese rože, ta pa ga sooči z njegovimi nameni. Ta se spreneveda, skrbi ga samo, kaj je Helena povedala Petru.
