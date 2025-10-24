Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Peter in Lukas v Manhattnu nazdravljata na konec preiskave. Lucija hinavsko podžge Lukasovo ljubosumje glede Sare in Bobana . Lukas in Lucija po odhodu Petra na sestanek z zdravnikom ostaneta sama. Peter od zdravnika izve rezultate zdravniških preiskav.

Na postaji je ekipa poparjena zaradi odločitve o koncu preiskave. Še posebej je razočarana Sara, a Florjan je tokrat neizprosen. Kasneje ga na zagovor pokliče direktor.

Priliznjenega Valterja skrbi za lastno tazadnjo in Heleni prinese rože, ta pa ga sooči z njegovimi nameni. Ta se spreneveda, skrbi ga samo, kaj je Helena povedala Petru.