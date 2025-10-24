Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Lucija hinavsko podžge Lukasovo ljubosumje

Ljubljana, 24. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

V novi epizodi Nemirne krvi se Lucija poigrava z Lukasovim ljubosumjem, Peter pa izve rezultate zdravniških pregledov. Na postaji ostajajo napetosti, Florjan je neizprosen. Valterja pa spletke vodijo v težave. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Peter in Lukas v Manhattnu nazdravljata na konec preiskave. Lucija hinavsko podžge Lukasovo ljubosumje glede Sare in Bobana. Lukas in Lucija po odhodu Petra na sestanek z zdravnikom ostaneta sama. Peter od zdravnika izve rezultate zdravniških preiskav. 

Na postaji je ekipa poparjena zaradi odločitve o koncu preiskave. Še posebej je razočarana Sara, a Florjan je tokrat neizprosen. Kasneje ga na zagovor pokliče direktor.

Priliznjenega Valterja skrbi za lastno tazadnjo in Heleni prinese rože, ta pa ga sooči z njegovimi nameni. Ta se spreneveda, skrbi ga samo, kaj je Helena povedala Petru.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

Nemirna kri epizoda serija POP TV
Naslednji članek

Med Saro in Lukasom pride do velikega prepira

SORODNI ČLANKI

Pri 16 letih se je vpisal na študij igre, zaradi kritike Vučića izgubil službo

Kako je Ammar Mešić dobil vlogo v seriji Nemirna kri?

Bo Zvone Jerman med številnimi spletkami, prevarami in skrivnostmi ostal pozitiven?

Lea Mihevc: Ne bi si mogla želeti boljše šole življenja

Nino Pušlar snemanje videa spomnilo na otroštvo: Res imam lepe spomine

Serija Nemirna kri navdušila tudi zaposlene na naši medijski hiši

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
24. 10. 2025 17.07
Za bruhat te limonade kopirane po Turških in Mehiških.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306