Lukas se zahvali Luciji, ker ga je spravila iz pripora in ga zanima kako. Lukas Petru pove, da je preiskava spet odprta in da policija išče Valterja. Sara čaka Vlasto v bistroju, a je ni. Vlasta je nedosegljiva.
Zoja in Matic se poljubita, ne da bi opazila Dori in Zvoneta, ki je besen zaradi poneverbe opravičila. Lucija Lukasa preseneti z novico. Peter doma izpraša Heleno o Valterju, ki seveda ne kje se nahaja, ob čemer Helena izve, da se Valter ni zglasil na letu Dubaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.