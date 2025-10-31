Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Lukas se zahvali Luciji, ker ga je spravila iz pripora in ga zanima kako. Lukas Petru pove, da je preiskava spet odprta in da policija išče Valterja. Sara čaka Vlasto v bistroju, a je ni. Vlasta je nedosegljiva.

Zoja in Matic se poljubita, ne da bi opazila Dori in Zvoneta, ki je besen zaradi poneverbe opravičila. Lucija Lukasa preseneti z novico. Peter doma izpraša Heleno o Valterju, ki seveda ne kje se nahaja, ob čemer Helena izve, da se Valter ni zglasil na letu Dubaj.