Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nemirna kri

Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

Ljubljana, 07. 11. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 3 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
1

Sara v Petrovi pisarni odkrije ključen dokaz, kar vodi do napetega soočenja z Lukasom. Kljub Sarinim obtožbam jo Lukas poljubi, a njuni spori in nepredvidljivi dogodki še niso končani. Ne zamudite nove epizode serije Nemirna kri nocoj ob 20.00 na POP TV.

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara v Petrovi pisarni najde zapestnico, ki potrjuje Vlastine besede. Med brskanjem jo preseneti Lukas, ki je sumničav do Sare. Sara se izmaže z izgovorom, da je prišla dati odpoved. Imata napet pogovor, kjer Sara prizna, da ne more več gledati Lukasa, ker ga smatra za kriminalca. Lukas poskuša razjasniti situacijo in jo na koncu potegne v poljub. Sara se iztrga iz Lukasovega objema, prepričana, da je kriminalec, in z njim noče imeti več opravka. Utrujena se vrne domov, kjer jo pričaka Florjan.

Helena se mora odločiti, kje pokopati Lady. Zoja se zave, kako veliko je Heleni pomenil njen uspeh v tekmovalnem jahanju. Skupaj odideta nabrati cvetlice za Ladyin grob, ko ju Dori obvesti, da je prispel novi trener. Helena ga zaradi 'smrti v družini' nemudoma odslovi.

Ne zamudite nocojšnje epizode ob 20.00 na POP TV.

Nemirna kri serija tv spored pop tv
Naslednji članek

Zvone v hlevu naleti na srce parajoč prizor

SORODNI ČLANKI

Peter šokiran, kako globoko v njegovi družini so kriminalne lovke

Lucija Lukasa preseneti z novico

Matic in Zoja se poljubita

Sara izve šokantne podrobnosti svojega rojstva

Helena ugotovi, da jo je Valter zapustil

Rosa Angela Romih: Z Zojo sva si zelo podobni

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
07. 11. 2025 19.21
Bebava nadaljevanka za Butalce.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330