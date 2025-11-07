Lukas med napetim pogovorom Saro potegne v poljub

Serija Nemirna kri je na sporedu vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV!

Sara v Petrovi pisarni najde zapestnico, ki potrjuje Vlastine besede. Med brskanjem jo preseneti Lukas, ki je sumničav do Sare. Sara se izmaže z izgovorom, da je prišla dati odpoved. Imata napet pogovor, kjer Sara prizna, da ne more več gledati Lukasa, ker ga smatra za kriminalca. Lukas poskuša razjasniti situacijo in jo na koncu potegne v poljub. Sara se iztrga iz Lukasovega objema, prepričana, da je kriminalec, in z njim noče imeti več opravka. Utrujena se vrne domov, kjer jo pričaka Florjan.

Helena se mora odločiti, kje pokopati Lady. Zoja se zave, kako veliko je Heleni pomenil njen uspeh v tekmovalnem jahanju. Skupaj odideta nabrati cvetlice za Ladyin grob, ko ju Dori obvesti, da je prispel novi trener. Helena ga zaradi 'smrti v družini' nemudoma odslovi.