Lukas Novak (Svit Stefanija) je zadržan in skrivnosten "outsider" družine Veber. Po duši romantik, a z odpornostjo do obveznosti. Zaradi sposobnosti in predanosti postane Petrova desna roka. Nepričakovano mu pot prekriža Sara, ki prebudi njegova potlačena čustva.

Sprva jo vidi kot izziv, kasneje kot neizogiben del svojega sveta. V družini mu ne zaupajo in ga vidijo kot grožnjo. Njegova lojalnost je na preizkušnji, ko odkrije povezave s kriminalnimi tokovi. Lukas se razvije iz bežgajočega ljubimca v zvestega zaveznika. V sebi skriva več bolečine, kot si priznava.