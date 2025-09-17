Svetli način
Nemirna kri

Lukas Novak (Svit Stefanija)

Ljubljana, 17. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 9 dnevi

V seriji Nemirna kri bomo spremljali mlado kriminalistko Saro Petrič (Lea Mihevc), ki se med preiskavo sumljivih poslov premožne družine Veber nevede zaplete v mrežo ljubezni, prevar in lastne preteklosti. Kdo so ostali liki serije Nemirna kri?

Lukas Novak (Svit Stefanija) je zadržan in skrivnosten "outsider" družine Veber. Po duši romantik, a z odpornostjo do obveznosti. Zaradi sposobnosti in predanosti postane Petrova desna roka. Nepričakovano mu pot prekriža Sara, ki prebudi njegova potlačena čustva.

Lukas Novak (Svit Stefanija) FOTO: POP TV

Sprva jo vidi kot izziv, kasneje kot neizogiben del svojega sveta. V družini mu ne zaupajo in ga vidijo kot grožnjo. Njegova lojalnost je na preizkušnji, ko odkrije povezave s kriminalnimi tokovi. Lukas se razvije iz bežgajočega ljubimca v zvestega zaveznika. V sebi skriva več bolečine, kot si priznava.

